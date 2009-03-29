T24 LogoT24 Logo
Politika

'Duygularımı bire bir paylaşacağım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, seçim sonuçlarını izlemek üzere AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

29 Mart 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, seçim sonuçlarını izlemek üzere saat 18.30 sıralarında AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

İl Başkanlık binasına küçük oğlu Mustafa Ömer Topbaş, büyük oğlu Hüseyin Ersan Topbaş ve damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte gelen Topbaş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlık yarışıyla ilgili tahminleri sorulan Topbaş, "Sandıklar açılmaya başladı. Tahminler bitti. En büyük halk oylaması bugün yapılıyor. Buradan çıkacak sonuç, İstanbul için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. Gazetecilerin, "Seçim sonrası konuşmanızı hazırladınız mı?" yönündeki soruya Topbaş, "Hazırlık yapmadım. Duygularımı birebir paylaşacağım" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24