'Duygularımı bire bir paylaşacağım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, seçim sonuçlarını izlemek üzere saat 18.30 sıralarında AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



İl Başkanlık binasına küçük oğlu Mustafa Ömer Topbaş, büyük oğlu Hüseyin Ersan Topbaş ve damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte gelen Topbaş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlık yarışıyla ilgili tahminleri sorulan Topbaş, "Sandıklar açılmaya başladı. Tahminler bitti. En büyük halk oylaması bugün yapılıyor. Buradan çıkacak sonuç, İstanbul için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. Gazetecilerin, "Seçim sonrası konuşmanızı hazırladınız mı?" yönündeki soruya Topbaş, "Hazırlık yapmadım. Duygularımı birebir paylaşacağım" yanıtını verdi.