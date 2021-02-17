Duygu Delen dosyasında yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Gaziantep'te Mehmet Kaplan’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Duygu Delen’in dosyasına ilişkin mahkeme olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi. Kaplan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandığı duruşmaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gaziantep Barosu, Gaziantep Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hakları Komisyonu ve Kahramanmaraş Barosu müdahil olarak katıldı. Salonda Duygu Delen'in babası Bülent, annesi Şenel Delen ve avukatları da hazır bulundu.

Kaplan, hakkındaki suçlamaları reddederek olayın kaza olduğunu ileri sürdü. 260 promil alkollü iken verdiği ifadeyle şu anki ifadesinin aynı olduğunu savunan Kaplan, “Duygu ile aramızdaki ilişkiyi burada anlatamam. Gençliğin ve kıskançlığın getirdiği küçük hataların bu şekilde insana katil sıfatını yakıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Cidden neden yaptı, nasıl yaptı, belki de yapmadı, kazara oldu. Bence kazara oldu, çünkü Duygu böyle bir insan değildi. Yaşamayı seven bir insandı. Bu acı benim için ömür boyu devam edecek. Böyle bir şeyi kendimden beklerdim, ondan beklemezdim. O beni alkolden ve uyuşturucudan uzaklaştırdı. İnsanın sevdiğine böyle bir şey yapması öyle kolay konuşuluyor ki; çok normal gibi konuşuluyor” dedi.

Kaplan şunları kaydetti:

"Duygu’nun ailesini tanıyorum. Bizim böyle bir durumda karşı karşıya kalmamız Duygu için acı verici durum olurdu. Bu durum ve haksız yere tutulmak bana çok acı veriyor. Haberlerde kendimi görüyorum. İnsanlar bir şey bilmeden insafsızca davranıyorlar. Ben adalete güveniyorum yalnızca gecikmesinden korkuyorum. İfadelerimde çelişki var diyorlar ama herhangi bir çelişkiye tutunamıyorlar. Benim her yerde verdiğim ifade aynıdır. Gelen raporlar da beni destekliyor”

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise düşme anını gösteren kamera kayıtlarında Duygu’nun atıldığının görüleceği ve balkondaki uzunluğun 145 santim olarak ölçüldüğünü, buna bağlı olarak sanık ifadesinde balkona bir adım attığında Duygu’yu yerde görmesinin mümkün olamayacağını aktardı. Balkonun uzunluğuna bakınca bunun mümkün olmadığını ifade eden Balcı, olayın intihar değil cinayet olduğunu Mehmet Kaplan’ın Duygu’yu bilinci kapanana kadar darbettiğini belirtti.

Balcı şu ifadeleri kullandı:

“Olay günü Duygu, sanıkla ilişkilerini bitirmek için yanına gidiyor. Duygu olay günü bilinci kapanıncaya kadar dövülüyor. Mehmet ile Duygu bir aradayken sanık Duygu’nun telefonuna baktığında yarı çıplak bir fotoğraf görüyor. Orada alkol ve kullandığı esrar maddesinin etkisiyle uzun süre darbediyor. Adli Tıp, Duygu’nun düşerken bilinçli olup olmadığı yönündeki konuya cevap vermiyor. Duygu düşerken 3’üncü kattaki çamaşır telinin 2 tanesi kırılmış. Olay yeri bu iplerden 12 ayrı svap almış ve Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarı bu 12 ayrı swapı inceledi. Eğer bu tellerde Duygu’nun kanı varsa öldürüldüğü kesin olarak ispatlanacaktır. Balkon demirinde kan örneği var. Ancak sanığın sol eli kanamamıştır. Sağ bileğinde ve avuç içinde kesik vardır. Sanığın sağ eliyle soldaki demiri tutması mümkün değildir.

Duygu Delen’in babası Bülent Delen ise kızının intihar edecek birisi olmadığını belirterek sanıktan şikâyetçi olduğunu yineledi. Duygu'nun annesi Şenel Delen de Mehmet Kaplan’ın kızını sürekli rahatsız ettiğini, daha önce evinin önünde kargaşa çıkarıp gelen polislere de zorluk çıkardığını hatırlatarak, "Ben Mehmet Kaplan’ın annesini de aradım, durumu anlattım. Mehmet Kaplan kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben de bunun geçici bir durum olduğunu ve ona 'siz çocuksunuz' dedim. Benim çocuğum yaşamayı seven bir çocuktu. Önce Allah’a sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Çocuğuma hayatının baharında kıydılar. Başka anaların yüreği yanmasın. Ben şikâyetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesi ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası adliye bahçesinde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.