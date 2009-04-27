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Yaşam

Duvarlarınızı renklendirin

Cesaretinizi toplayarak düz duvarınızını renklendirmeye hazır mısınız?

27 Nisan 2009 03:00

Cesaretinizi toplayarak düz duvarınızını renklendirmeye hazır mısınız?

Gönlünüzden hep geçiyor değil mi şu düz duvarı boyamak? Neden yapamadığınızı biliyoruz. Çünkü cesaretiniz yok! Ya kötü olursa, ya beceremezsem derken gönlünüzden geçeni bir türlü hayata geçiremiyorsunuz. Evim dergisi, sizi cesaretlendirmek adına çok güzel bir duvar tasarladı.

Malzemeler

Duvar boyama: Cesaret, 3 renk akrilik boya, 3 boy fırça, eskiz kâğıdı, kurşun kalem

Kutudan vazo: Yapıştırıcı, desenli kağıt, makas, kutu

Yapılışı



1. Tüm ağaç kümelerini eskiz kâğıdına orantılı bir biçimde çizin. Kümeleri kesip geçici olarak duvara yapıştırın. Oranların iyi olduğunu düşünüyorsanız kurşun kalem ile etrafından geçerek duvara çizin.

2. En üstteki kümeden başlayarak orta incelikteki fırça ve hafifçe sulandırılmış akrilik boya ile kontür çizgisini çizin. İçini kalın fırça ile dikey darbeler vurarak doldurun. Bu şekilde fırça izi görünmeyecek ve ağacınız doğal bir görünüm kazanacaktır.



3. İkinci renk ağaç kümesine geçmeden önce ilk kümenin gövdesini de aynı renk ile boyayın. Bunun için önceden gövde ve dalları yine kurşun kalem ile çizmenizde fayda var. Daha sonra ikinci kümeyi de aynı şekilde renklendirin.

4. İkinci renk ile diğer gövde ve dalları da boyayın. Bu işlem için ince fırçanızı iyice yıkamış olmanız gerekmektedir.




5. Son olarak üçüncü renk kümeyi boyayın. Bu kümedeki çizgilere daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Önce kontür çizgisini çekin. Sonra alttan başlayarak yaprak sıralarını yapın. Fotoğrafa bakarak yapmanızda hiçbir mahsur yok. Kolay gelsin!




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