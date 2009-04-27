Duvarlarınızı renklendirin



Malzemeler

Gönlünüzden hep geçiyor değil mi şu düz duvarı boyamak? Neden yapamadığınızı biliyoruz. Çünkü cesaretiniz yok! Ya kötü olursa, ya beceremezsem derken gönlünüzden geçeni bir türlü hayata geçiremiyorsunuz. Evim dergisi, sizi cesaretlendirmek adına çok güzel bir duvar tasarladı.Cesaret, 3 renk akrilik boya, 3 boy fırça, eskiz kâğıdı, kurşun kalemYapıştırıcı, desenli kağıt, makas, kutuTüm ağaç kümelerini eskiz kâğıdına orantılı bir biçimde çizin. Kümeleri kesip geçici olarak duvara yapıştırın. Oranların iyi olduğunu düşünüyorsanız kurşun kalem ile etrafından geçerek duvara çizin.En üstteki kümeden başlayarak orta incelikteki fırça ve hafifçe sulandırılmış akrilik boya ile kontür çizgisini çizin. İçini kalın fırça ile dikey darbeler vurarak doldurun. Bu şekilde fırça izi görünmeyecek ve ağacınız doğal bir görünüm kazanacaktır.İkinci renk ağaç kümesine geçmeden önce ilk kümenin gövdesini de aynı renk ile boyayın. Bunun için önceden gövde ve dalları yine kurşun kalem ile çizmenizde fayda var. Daha sonra ikinci kümeyi de aynı şekilde renklendirin.İkinci renk ile diğer gövde ve dalları da boyayın. Bu işlem için ince fırçanızı iyice yıkamış olmanız gerekmektedir.Son olarak üçüncü renk kümeyi boyayın. Bu kümedeki çizgilere daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Önce kontür çizgisini çekin. Sonra alttan başlayarak yaprak sıralarını yapın. Fotoğrafa bakarak yapmanızda hiçbir mahsur yok. Kolay gelsin!