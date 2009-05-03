Duvarlarınızda renk oyunları

Doğru renk kombinasyonları yaparak sizi en iyi yansıtan mekanı yaratın.



Evim dergisinin haberine göre yaşadığınız alanlarda daha özgür davranacağınız, dilediğiniz tarzı uygulayacağınız, hatta ''bununla hangi renk uyar ki ya da kırmızı çok mu iddialı?'' gibi endişeler taşımayacağınız bir dekorasyon anlayışı yavaş yavaş yerleşiyor.



Kısaca 2009 renk trendi



Bu yıl renk temaları trendsetterlerın açıkladığı dekorasyon eğilimlerine paralellik gösteriyor. 80'lerin sokak stili, doğanın renkleri ve efektleri, global kültür ve Japon sokak stili renk temalarında da öne çıkıyor. Kil, kum ve çöl renklerinin hâkim olduğu sokak stili doğanın tüm tonlarını ve yansımalarını sunuyor. Japon stilinde ise amber, bej, açık pembe tonları siyahla birlikte kullanılıyor. Ayrıca pastel şeker tonları, fuşya ile birlikte oldukça tekno ve sıra dışı bir ruh kazanıyor. Global kültürü yansıtan temada ise kırmızı, kahverengi, avokado, karamel gibi vurgulu ve koyu renkler, açık menekşe, solgun pembe ve gökyüzü mavisi ile birlikte kullanılıyor. Daha fazla bilgi için: www.nellyrodi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Doğru renk kombinasyonları



Bu yıl romantizmin dorukta yaşanacağı bir yıl. Dekorasyonda bunu en iyi renk seçimleri ile yansıtabilirsiniz. Yumuşak doğal tonları parlak ve koyu renklerle kullanabilirsiniz. Siyah özellikle mimarî öğeleri ön plâna çıkarmak için tercih edilebilir ancak açık mavi gibi pastel ve taze renklerle birlikte kullanarak hareketlendirebilirsiniz. Kireç beyazını, mor ya da koyu gri ile kullandığınızda farklı nüanslar yakalayarak hem romantik, hem de futuristik bir tarz yaratabilirsiniz. Eğer duvarlarınız doğal tondaysa yastık, örtü veya halılarınızı kırmızı, pembe, turuncu hatta gibi canlı renklerden seçerek mekânı kişiselleştirebilirsiniz.



2009'da stillerde ve renklerde sadeleşme hissedilse de bu renk kullanmayacağız anlamına gelmiyor elbette. Şeftali rengi ile fuşya, hardal sarısı ile deniz mavisi gibi sıra dışı kombinler yaratarak özgür davranabilirsiniz. Eğer renk kullanmaktan çekiniyorsanız ya da doğru kullanacağınız konusunda endişeleriniz varsa duvarın belli bir bölümünde ''blok renk'' kullanarak mekana hareket katabilirsiniz. Örneğin beyaz bir duvarın ortasında geçen bir çizgi ya da krem rengi duvara uygulayacağını farklı renkte kareler ve daireler tüm odada uygulayacağınız renk kadar etkili olabilir.



Mekânlarda renk oyunları



Kırmızı; şarap bordosu, mor, kiremit kahvesi ve hatta biraz pembe ile birlikte kullanıldığında enerjik ve taze bir hava yaratır.

Yeşil tonlarını biraz sarı ile açabilir ve aralara serpiştireceğiniz mavi tonları sayesinde daha metalik ve yansımalı bir görüntü elde edebilirsiniz. Geçen yılın favori rengi mor içine katacağınız bira kırmızı ile daha sıcak ve davetkâr bir ortam yaratır. Gri ve farklı tonları daha çok doğal ve klâsik bir etki yaratır ve her renkle uyumu yakalar ancak bu yıl bir farklılık yapıp yeşil ile kombinleyerek zarif ve yumuşak geçişler elde edebilirsiniz.

Eğer sıcak, kucaklayan ve gülümseten bir ortam yaratacaksanız, açıktan koyuya turuncunun tüm tonlarını uygulayabilirsiniz.

Pastel ya da koyu, hatta kızıl mavi bu yılın renk paletindeki en yeni renk. Kullanmak zor gibi görünse de beyaz, krem ve gri ile sıra dışı kombinasyonlar yakalayabilirsiniz.



Karar vermeden önce...



Odanız için renk seçimlerinizi yaparken zemin, pencere ve kapı doğramaları gibi sabit elemanların rengini de dikkate almalısınız. Renk değişikliğine giderken genellikle mevcut duvar renkleri tamamen değiştirilir. Bunun yerine mevcut renk üzerinden giderek bu rengin bir duvar üzerinde farklı tonlarla varyasyonlarını yapabilir ya da tamamen kontrast bir renk uygulayarak odanın havasını yenileyebilirsiniz. Üstelik böylece hesaplı da davranmış olursunuz. Duvarlarda kontrast yaratmak istiyorsanız bunu yapmadan önce mekanın orantılarına da dikkat etmelisiniz. Aksi halde oda, ya gereksiz yere dar görünür ya da olduğundan fazla geniş. Buna duvar kâğıdı uygularken de dikkat etmelisiniz. Seçimleriniz için çok sevdiğiniz bir tablodan, en beğendiğiniz çiçek renklerinden ilham alabilirsiniz. Elbette birlikte yaşadığınız aile bireylerine de fikir danışmayı ve öneri almayı ihmal etmeyin. Uygulayacağınız ana renk ve kombinlerine karar verdikten sonra, bir kaç küçük aksesuar ve dekoratif tekstil ürünleri ile mekânın dengesini sağlayabilirsiniz.



5 adında renk ve desen karışımı



1. Tek renge boyadığınız duvarınızı farklı tonlarda kâğıt bordürle hareketlendirebilirsiniz. Aynı renk tonlarını çekmece kulpları, perde ve dekoratif yastıklarda tekrarlayarak bütünlüğü yakalayabilirsiniz. Özellikle çocuk odaları için şık bir uygulama olabilir.



2. Doğal tonlardaki yatak odanızda desen kullanmak istiyorsanız bunu döşeme ve perdelerde deneyebilirsiniz. Yeşil, sarı ve toprak renkleri doğru seçimler.



3. Odanızda tek renk üzerine varyasyonlar kullanmak istiyorsanız farklı kumaş seçeneklerine yönelebilirsiniz. Örneğin kadife, süet ve deriyi birlikte kullanarak ton sur ton uygulayabilirsiniz. Desenli aksesuarlar seçerek de mekânı hareketlendirebilirsiniz. Ancak duvar boyanızı olabildiğince sade renklerde seçmelisiniz.



4. Giriş, hol gibi dar ve küçük alanlarda da desen ve renk kullanımı şıklık katabilir. Çizgili bir duvar kâğıdı ile zeminde kullanacağınız düz renk seramiklerle tamamlayabilirsiniz.



5. Desen seçimlerini sınırlandırırsanız renk kullanımını kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin sandalye ve koltuklar için seçtiğiniz desende kırmızı ağırlıktaysa bunu aksesuar, yastık, halı hatta tablolarda da tekrarlayarak destekleyebilirsiniz.



