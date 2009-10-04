Duvarların ötesini gören göz

Amerikalı bilimciler, kapalı kapılar hatta beton duvarların arkasındaki insanların hareketlerini bir kablosuz ağ şebekesinin radyo sinyallerini kullanarak görmeyi başardı.

Popular Science dergisinin haberine göre ABD'nin Utah Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği sistem, radyo tomografi görüntüleme temeline dayanıyor ve kablosuz cihazların sinyallerinin birbirlerini kestiği noktalar arasındaki dalga karışımını ölçüyor. Kablosuz cihazın kapsadığı alandan birisi geçtiğinde cihaz sinyal seviyesindeki değişikliği kaydediyor ve bu bilgiyi bilgisayara iletiyor.

Sistemin şimdilik bir duvardan bir metre ötesini görebildiğini ve şu aşamada bir duvarın arkasındaki cismin gerçek görüntüsünü yeterince sağlayabilecek kadar gelişkin olmadığını belirten bilim adamları, bu sistemin zaman içinde mutlaka istenilen düzeye ulaşabileceğini kaydediyorlar.



Araştırmacılar, bu teknolojinin bir felaketten sonra arama ve kurtarma operasyonlarında kullanmak için ideal olacağının altını çiziyorl. Elbette gelişmiş bu tür bir sistemin yasadışı izleme, gözetleme ve taciz için kullanılması ihtimali de sözkonusu.