Duvarların ötesini gören göz

Wi-Fi ağlarının kesişme noktalarındaki değişimleri ölçen sistemle duvarların arkasındaki kişilerin hareketleri izlenebiliyor.
Amerikalı bilimciler, kapalı kapılar hatta
beton duvarların arkasındaki insanların hareketlerini bir kablosuz ağ
şebekesinin radyo sinyallerini kullanarak görmeyi başardı.
Popular
Science dergisinin haberine göre ABD'nin Utah Üniversitesi'nden
araştırmacıların geliştirdiği sistem, radyo tomografi görüntüleme
temeline dayanıyor ve kablosuz cihazların sinyallerinin birbirlerini
kestiği noktalar arasındaki dalga karışımını ölçüyor. Kablosuz cihazın
kapsadığı alandan birisi geçtiğinde cihaz sinyal seviyesindeki
değişikliği kaydediyor ve bu bilgiyi bilgisayara iletiyor.
Sistemin
şimdilik bir duvardan bir metre ötesini görebildiğini ve şu aşamada bir
duvarın arkasındaki cismin gerçek görüntüsünü yeterince sağlayabilecek
kadar gelişkin olmadığını belirten bilim adamları, bu sistemin zaman
içinde mutlaka istenilen düzeye ulaşabileceğini kaydediyorlar.
Araştırmacılar, bu teknolojinin bir felaketten sonra arama ve kurtarma
operasyonlarında kullanmak için ideal olacağının altını çiziyorl.
Elbette gelişmiş bu tür bir sistemin yasadışı izleme, gözetleme ve
taciz için kullanılması ihtimali de sözkonusu.