Duvarı kırılarak girilen kuyumcudan hırsızlığa 3 gözaltı

Burak GEZEN- Erol GÜNGÖRDÜ- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, cami avlusuna bakan duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan 50 bin TL değerinde altın takı, kol saati, döviz ve Türk lirası çalıp, kayıplara karışan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Ezine ilçesi Atatürk Caddesi\'nde, Bülent Ünal\'a ait kuyumcu dükkanına, geçen 30 Kasım Salı günü saat 00.30\'da, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren ve hırsızlık yapıp kaçan Ö.U. (24), S.Ü. (29) ve B.P. (20), polisin titiz ve dikkatli çalışması sonucu Çanakkale\'de yakalandı. Çanakkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu soygununa karışan şüpheliler S.Ü ve B.P.\'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, iş yerinden çalınan 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası, kol saati, döviz ve Türk Lirası\'nı Çanakkale\'deki evlerinde ve İzmir\'deki bir kuyumcuda ele geçirdi.

HIRSIZLIK İÇİN ÇALINTI OTOMOBİL KULLANILMIŞ

Polis, yapılan tahkikat neticesinde olayla ilgili detaylara da ulaştı. Şüphelilerin, soygunu gerçekleştirdikleri gün, önce Çanakkale merkeze bağlı Barbaros Mahallesi\'nden 17 PL 756 plakalı bir otomobili çaldıkları, çalıntı araçla Ezine ilçesine giderek soygunu gerçekleştirdikten sonra da Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyünün Dardanos Mahallesi\'ne çalıntı aracı bırakarak, S.Ü.\'nün kullandığı 35 DBR 07 plakalı araçla İzmir\'e kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları altınların bir kısmı, İzmir\'de bozdurdukları belirlenen kuyumcu dükkanında ele geçirildi. Diğer altınlar, kol saatleri ve paralar ise şüphelilerin Çanakkale\'deki evlerinde yapılan aramada bulundu. Polis, kuyumcu dükkanının duvarının kırılmasında kullanılan manivela demirini de, şüpheli S.Ü\'nün Çanakkale merkeze bağlı Gökçebayır köyündeki deposunda yapılan aramada ele geçirdi. Depoda ayrıca, 6 Kasım 2017 tarihinde Çanakkale Merkezi\'ndeki Esenler Mahallesi\'nden çalınan 26 KS 621 plakalı otomobil de parçalanmış halde bulundu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan kuyumcu ve otomobil hırsızlığı şüphelileri, adliyeye sevk edildi.



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