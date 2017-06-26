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Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

26 Haziran 2017 18:24

Konya’da 27 yaşındaki Esra Dağ, iddiaya göre evinin girişindeki balkonda otururken duvardaki çiviye asılı olan av tüfeğinin yere düşerek ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı.

Olay saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Tatköy Mahallesi 16428 sokaktaki 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Üst katta akrabaları oturan evli ve 2 çocuk annesi Esra Dağ iddiaya göre sigara içmek için kapının önüne çıktı. Girişteki balkona oturan Esra Dağ sigarasını içerken iddiaya göre kapının girişinde duvardaki çiviye asılı olan ruhsatsız av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Boynundan vurulan genç kadın ağır yaralandı. Silah sesini duyarak aşağıya inen akrabaları Esra Dağ’ı kanlar içinde buldu.

Olay 112 acil servis ekiplerine haber edilirken, ağır yaralanan Dağ yakınları tarafından hastaneye götürülmek üzere bir araca bindirildi. Sille Mahallesi girişinde ambulansa nakledilen Esra Dağ, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadının hayati riskinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

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