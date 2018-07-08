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Duvar örerken başına taş düşen işçi öldü

İnan KALYONCU/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında istinat duvarı örerken, başına taş düşen Bayram Birinci (25), yaşamını yitirdi

08 Temmuz 2018 19:57

İnan KALYONCU/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Maçka ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında istinat duvarı örerken, başına taş düşen Bayram Birinci (25), yaşamını yitirdi. 
Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçenin Camiboğazı mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında istinat duvarı ören Bayram Birinci\'nin başına, duvardan taş düştü. Yere yığılan Birinci için işçi arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Birinci\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Birinci\'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. 10 gün sonra nişanlanacağı öğrenilen Bayram Birinci\'nin cenazesinin, yarın Tonya ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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