Duvar çalışmasıyla ‘çöp dağı' ortaya çıktı

Mehmet Can PEÇE/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Pazar ilçesinde başlatılan yol ve istinat duvarı çalışması sırasında, bir dönem çöp dökülen ve daha sonra üzeri toprak ve betonla kapatılan eski katı atık depolama alanı ortaya çıktı. Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Belediye ekipleri, spor kompleksi yapımı planlanan alandaki çöplerin taşınması için çalışma başlattı. Tema Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer, \"Karadeniz\'de şehirlerin katı atıklarının önemli bir kısmı dere kenarlarına dökülerek bertaraf ediliyor. Doğa, çöplerin yol açtığı bu kadar kirliliği taşıyamıyor\" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, \'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği\'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. İki ilde bazı belediyeler bedel karşılığında birliğe üye oldu, çöpleri taşıdıkları alana depoladı. Ancak maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler birliğe üye olamayınca vadiler, dere yatakları ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguladı. Rize’nin Pazar Belediyesi de, taşıma ve çöp döküm bedelindeki maliyetler nedeniyle topladığı çöpleri Zafer Mahallesi’nde dere kenarına döktü. Bir süre önce dolan alandaki çöplerin üzeri toprak ve betonla kapatıldı. Pazar ilçesinde yol ve istinat duvarı yapımı başlatılan alandaki çalışma sırasında eski katı atık depolama alanı ortaya çıktı. Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Belediye ekipleri, yol geçirilecek ve spor kompleksi yapımı planlanan alandaki çöplerin taşınması için çalışma başlattı. Pazar Belediyesi, ilçede toplanan çöplerin Trabzon\'daki katı atık tesisine nakli için ilgili birlikle de anlaşma sağladı.

TEMA: DOĞA, ÇÖPLERİN YOL AÇTIĞI BU KADAR KİRLİLİĞİ TAŞIYAMIYOR

Tema Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer, üzerine toprak dökülerek örtülen çöplerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu durumun Karadeniz’de sık rastlanan bir olay olduğunu söyledi. Şehirlerin katı atıklarının önemli bir kısmının dere kenarlarında depolandığını ifade eden Özer, \"Bulunduğumuz ortamda uzun yıllar çöp depolanmış. Derenin her taşkınında buradaki çöpler denize gidiyor. Kalanların üzerine bir miktar toprak dökülerek bertaraf edildiği sanılıyor. Oysa bu ciddi bir kirlilik. Su kaynaklarına, toprağa, havaya, insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sürmene’de uygun bir alan var. Oradaki depolamada da keşke ayrıştırarak, hacmi küçültülerek bir depolama olsaydı. Oranı, kapasitesi, ömrü uzatılabilirdi. Şu anda yapılabilecek çok şey var. Öncelikle çöp miktarını azaltmamız gerekiyor. Bunu eğitimle, halkı ikna ederek, kampanyalar başlatarak yapacağız. Burada çöp miktarını aşağıya çekmemiz gerekiyor. Çıkan çöpün ayrıştırılması gerekiyor. Ayrıştırılan çöpler yeniden kazanıma gönderilebilir. Biraz kolaycılığa kaçılıyor. Belki de yer bulamama bir fırsata dönüştürülüyor. Deniz doldurularak arsa kazanılabiliyor. Dere kenarlarında bu alanların üzerine toprak dökülerek eğrelti yapılar yapılıyor. Bunların hiçbiri çözüm değil. Doğa, çöplerin yol açtığı bu kadar kirliliği taşıyamıyor\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇÖPLER KALDIRILACAK

Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa da çöp konusunun bölgedeki tüm belediyelerin sorunu olduğunu ve belediyelerin kendi imkanları ile sorunu çözmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Basa, \"Toplanan çöpleri Trabzon’daki çöp depolama tesisine taşıyorduk. Ancak bir anlaşmazlık oldu ve bir süreliğine mecburen vadiye çöp dökmek zorunda kaldık. Çöp dökecek başka yerimiz olmadığından orada çöplerimizi depoluyorduk. 2 ay içinde Ardeşen Belediyesi ile birlikte çöplerimizi Trabzon’daki katı atık tesisine göndereceğiz. O alanda bulunan çöpleri de aynı şekilde oradan alıp taşıyacağız. Çöp depolama sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.



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