Duvar anlaşmazlığı sürüyor; Trump'tan Meksika sınırını tamamıyla kapatma uyarısı

ABD’de federal hükümetin kapanmasının 7. gününde Donald Trump, Twitter üzerinden Meksika duvarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Trump, duvarın finansal desteği sağlanmazsa sınırı tamamıyla kapatacağı uyarısında bulundu.

Trump, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Eğer her şeyi engelleyen Demokratlar bize duvarı tamamlamak için gerekli parayı vermezse ve bütün ülkenin üstüne yük olan saçma göçmen yasalarını değiştirmezse, güney sınırını tamamen kapatırım. Bütün bunları kabul eden bir Kongre ve Başkan'ın var olduğuna inanmak zor!”

Ne olmuştu?

Haftanın başında federal hükümet, devlet harcamaları konusunda yapılan görüşmelerde Meksika duvarına ayrılan bütçenin yeterli gelmemesi üzerine kapanmıştı. ABD Başkanı, daha önce görüşmelerde duvara bütçe ayrılmazsa hükümeti kapatacağını belirtmişti.

Son bir haftadır birçok devlet kurumu kapalı. Yaklaşık 800.000 federal görevli ücretsiz izin ya da geçici uzaklaştırma almış durumda.

Beyaz Saray basın sekreteri Sarah Sanders, Cuma günü yaptığı açıklamada, uzlaşmaya oldukça uzak olduklarını, Demokratların duvar konusunda bütçe artırmayı kabul etmeyeceğini söyledi.