Duterte'nin Hitler benzetmesine tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin sözcüsü Ernesto Abella, Duterte’nin yaklaşık altı milyon Yahudi’nin hayatını kaybettiği soykırımı küçümsemek gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Duterte cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, “Hitler üç milyon Yahudi’yi katletti. Filipinlerde üç milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de aynı şekilde onları öldürmekten mutluluk duyarım” demişti. Duterte ayrıca “Almanya’nın Hitler’i varsa” diyerek, Filipinlerde de kendisinin olduğunu işaret etmişti. Tepki toplayan bu sözlerde Duterte’nin verdiği sayılar gerçeği yansıtmıyordu. Holokost’ta Duterte’nin söylediği gibi üç milyon değil, yaklaşık altı milyon yaşamını yitirdi. Manila merkezli Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin verilerine göre ülkede üç milyon değil, bir milyon 800 bin uyuşturucu bağımlısı bulunuyor.

Uluslararası tepki

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, cuma günü Hawaii’de yaptığı açıklamada, Duterte’nin sözlerini kınayarak, “son derece rahatsız edici” olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de cuma günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Holokost’un başka bir olayla karşılaştırılmasının düşünülemeyeceğini belirtti. Sözcü, ayrıca Filipinlerin Berlin Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını dile getirdi.

Duterte'nin sözlerine Birleşmiş Milletler (BM) ile Dünya Yahudi Kongresi de tepki gösterdi.

Yaklaşık üç ay önce göreve başlayan Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucuya karşı açtığı "savaş” eleştirilere neden oluyor. Geçen üç ay içinde emniyet mensupları tarafından uyuşturucu sattığı ve kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 3 bin 500 kişi öldürüldü.

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KNA/ AFP/ dpa, JD/GA