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Düşürülen jette ölen pilotun babası: Madalyayı veren gerçeği açıklasın

Suriye tarafından düşürülen jette şehit olan Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın babası, Şeref Madalyası alan Org. Mehmet Erten'e tepkili

13 Aralık 2012 09:00

Uludereli ailelerin ardından Türk keşif uçağının Suriye tarafından düşürmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın babası Ali Ertan de, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e “TSK Şeref Madalyası” verilmesine tepki gösterdi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'ya konuşan baba Erten, “Türkiye’de madalya almışsın almamışsın, madalyanın pek bir önemi yok. Ben sadece, uçak olayının sonucunun açıklanmasını istiyorum” dedi. Olaya ve otopsi raporlarına ilişkin kendilerine hâlâ bir bilgi verilmediğini söyleyen acılı baba Ertan, “Önemli olan oğlumun nasıl şehit olduğunu, uçağın nasıl düştüğünü, olayın nasıl meydana geldiğini bilmek. Otopsi raporunu, düşüş sebebini merak ediyoruz. Devletin açıklamak mecburiyeti ve sorumluluğu var. Devlet bunu, 75 milyona karşı sorumlu” dedi.


Temmuzda yapılmıştı


Naaşlarına olaydan 12 gün sonra deniz dibinde ulaşılan pilotlar Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un otopsi raporları kamuoyu ile resmi olarak hâlâ paylaşılmadı.

Pilotların otopsileri, Malatya Adlî Tıp Kurumu’nda temmuz ayında yapılmıştı. İki pilotun, uçağın denize düşmesine bağlı olarak travmatik ölümlerinin gerçekleştiği bilgileri medyaya yansımıştı. Dönemin Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Baki Kavun, raporun Malatya Savcılığı’na teslim edildiğini belirtmişti.

Olayın üzerinden yaklaşık altı ay geçmesine rağmen raporlarla ilgili hâlâ bir açıklama yok.

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