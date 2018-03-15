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Düşürdüğü parasına kavuşunca 'insanlık ölmemiş' dedi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Bahattin Turan (84), yolda yürürken bulduğu bin 500 TL'yi, sahibi Turan Zeybek'e teslim etti

15 Mart 2018 15:38

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Bahattin Turan (84), yolda yürürken bulduğu bin 500 TL\'yi, sahibi Turan Zeybek\'e teslim etti.
Adilcevaz ilçesine yolda yürürken yerde bin 500 TL bulan Bahattin Turan, parayı sahibine teslim etmek için belediyeye başvurdu.Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bulunan paranın Turan Zeybek\'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine  ilçede esnaflık yapan Zeybek, parasını Turan\'ın elinden teslim aldı.
Parayı bulan Turan, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, \"Dün çarşıda yerde bir miktar para buldum. Çevremdeki vatandaşlara sorarak, paranın sahibini bulmaya çalıştım, fakat araştırmalarımdan bir sonuç elde edemedim. Bu nedenle bulduğum parayı Zabıta Amirliğine getirip teslim ettim. Yapılan inceleme sonucunda kaybolan paranın ilçemizde esnaflık yapan Turan Zeybek’e ait olduğu tespit edildi ve parayı sahibine teslim ettik. Bu zamana kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Bundan sonrada Rabbim bizlere haram lokma nasip etmesin. Paranın sahibinin bulunmasından dolayı çok mutluyum.\"dedi.
Kaybettiği parasını teslim alan esnaf Turan Zeybek ise, yapılan davranışın kendisini çok etkilediğini ifade etti.
Zeybek, \"Dün çarşıda üzerimde bulunan bin 500 TL parayı düşürdüğümü iş yerine gittiğimde fark ettim. Yaptığım araştırma ve aramalarıma rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadım ve durumu zabıta amirliğine gelip bildirdim. Kaybettiğim paradan umudumu kestiğimi düşünürken, belediyeden beni aradılar. Belediyeye geldiğimde kaybettiğim paramın bulunduğu bilgisini aldım ve çok şaşırdım. Ben bugün insanlığın ölmediğini, bu değerli abimizin yapmış olduğu hareketle bir kez daha öğrenmiş oldum. Allah kendisinden razı olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Böyle insanlar her zaman var olsun\" diye konuştu.

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