'Düşündüğümüz gibi oldu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, edrbide oyuna kötü başladıklarını, ancak toparlanarak maçı istedikleri şekile soktuklarını söyledi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Galatasaray karşısında kötü başladıkları mücadelenin ilerleyen dakikalarda istedikleri şekile döndüğünü ve sonuca gittiklerini söyledi.



Maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, derbiye gergin başladıklarını ifade ederek, ''Ama derbiler böyledir. Özellikle yediğimiz ilk golde belki ofsayt veya elle dokunma olabilirdi, net bir şey söylemiyorum. 15-20 dakika normal verimimizin altında olduğumuzu söyleyebilirim'' diye konuştu.



Galatasaray karşısında ikinci golü bulurken şansın da yanlarında olduğunu kaydeden Aragones, ''Golü bulduktan sonra gerginliği üzerimizden atarak daha fazla kontratağa çıkacak mücadeleyi yakaladık. O andan itibaren maçın genel anlamında daha iyi oynayan daha fazla pozisyon bulan takım biz olduk'' şeklinde konuştu.



Alex'in yokluğunda takımın özellikle orta alanda daha fazla mücadele eden bir kimliğe kavuştuğu yorumuna kendisinin düşüncesi sorulan İspanyol çalıştırıcı, ''Ben genel anlamda böyle çok fazla mücadele farkı olduğunu düşünmüyorum. Alex, Selçuk ve Josico'ya göre daha farklı oynayan bir futbolcu. Her zaman için futbolcularımı basın önünde hala bireysel anlamda yorumlarla değerlendirmek istemiyorum. Bunlar antrenörlerin kendi sırları olarak kalmalıdır'' dedi.



Gergin görüldüğü, bunun nedeninin kazanma stresi olup olmadığı sorulan İspanyol teknik adam, ''Ben hayatım boyunca antrenörlüğümden çok belkide futbolcu olarak derbi oynamışımdır. Tecrübemin olduğunu düşünüyorum. Derbiler tansiyonu yükselten maçlardır. Kendimi sakin bulduğumu söyleyebilirim'' diye konuştu.



Hayal ettiği Fenerbahçe'nin yüzde kaçının şu anda var olduğu sorusuna ise Aragones, ''Benim her zaman için oynatmayı düşündüğüm futbol pasa dayalı futboldur. İspanya Milli Takımı'nda bu sistemi inşa etmek için 4 yılımızı harcadık. Bu 24 saatte olacak iş değildir. Sürekli bunun için çalışıyoruz. Daha hızlı nasıl yaparız diye çalışıyoruz. Tek istediğimiz oyun tarzı budur'' şeklinde yanıt verdi.



Galatasaray karşısında ilk dakikalarda talihsizce bir gol yiyebileceklerini düşündüklerini ancak bunun üstesinden gelebileceklerine inandıklarını anlatan Luis Aragones, ''Nasıl düşündüysek maç o şekle geldi. Ben de çok fazla bir şey yapma imkanı bulamadım. Bazen bu atmosferde sesinizi duyurmak zor oluyor. Yaptığımız değişimler de olumlu sonuçlandı ki neticeyi aldık'' şeklinde konuştu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones son olarak, 4-1'lik galibiyetin Fenerbahçe'de neleri değiştireceği sorusuna, ''Sonuçlara bağlı olarak bazı kritikler ve eleştiriler aldık ama ben onlardan da bir şey öğreniyorum. Her ne kadar sağlıklı yapılmasa da onları da dinliyorum. Benim için her zaman sağlıklı kritikler önemli. Çok fazla eleştiriler nasıl takımı yönetmem gerektiği konusunda bende bir değişikliğe yol açmıyor. Çok da fazla beni etkilediğini düşündüğümü zannetmiyorum. Eğer zaman geçtikçe ve işler bizim tarafımıza tersine döndükçe o zaman belki de siz söylemiş olduğunuz şeyler için keşke söylemeseydim diye yorum yapabilirsiniz'' yanıtını verdi.



İspanyol çalıştırıcı bu yanıtının ardından yerinden kalkarak toplantıyı bitirdi.



Bu arada basın toplantısını İspanyol gazeteciler ve televizyoncular da takip etti. Aragones salondan ayrılırken elinde dini motif içeren küçük bir heykel bulunan bir İspanyol televizyoncuyla bütün ısrarına rağmen konuşmak istemedi.