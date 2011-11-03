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'Düşünceleri nedeniyle itham edilmemeli'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bir bilim kadının ve yıllardır Türkiye'de beğenirsiniz, beğenmezsiniz yayıncılık...

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bir bilim kadının ve yıllardır Türkiye'de beğenirsiniz, beğenmezsiniz yayıncılık yapan bir insanın hele hele böyle bir ithamla içeriye alınması kamuoyunu tedirgin edebilir, bizleri üzebilir'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Bursa Olay Televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, KCK operasyonunda Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 



''Büşra Ersanlı ismindeki bilim kadını ve bir yayıncı Ragıp Zarakolu'nun gözaltına alınmış olması ve daha sonra tutuklanmış olması daha çok ilgi çekti. Tabi olaya çıplak gözle baktığımız zaman yargı kararıyla yapılmış gözaltına alma ve tutuklama var. Savcılar ellerindeki delilleri yeterli gördükleri takdirde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ediyor. Mahkemelerde bunu yeterli ve haklı görürse tutuklama kararı veriyor. Buna karşı yapılacak itirazlar ve taleplerin yeri de mahkeme kanununda gösteriliyor. Biz sadece keşke bu tür insanlar gözaltına alınmasa,tutuklanmasa diyebiliriz. Şüphesiz düşünceleri, bugüne kadarki eylemleri ve faaliyetleriyle bu tür faaliyetlere yakın olduğunu bildiğimiz bir bilim kadını var. Hatta BDP'nin yeni Anayasa hazırlığı komisyonunda görev aldığını biliyoruz.''

''Ancak düşünceleri ve fikirleri sebebiyle hiç kimsenin itham edilmemesi lazım'' diyen Arınç, ifade özgürlüğünün, bilimsel özgürlüğün sınırlarının geniş olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''Fakat burada savcılığın ve hakimin tutuklama kararı örgütle ilişki kurmak ve o örgüt adına eylem yapmaktır. Bu ciddi bir iddiadır. Dolayısıyla iddianame tanzim edilip dava açılacaksa suçlamaları hepimiz yakından göreceğiz. Şu aşamada, evet üzülelim. Bir, yaşını başını almış diyeceğimiz Anadolu tabiriyle, bir bilim kadının ve yıllardır Türkiye'de beğenirsiniz, beğenmezsiniz yayıncılık yapan bir insanın hele hele böyle bir ithamla içeriye alınması kamuoyunu tedirgin edebilir, bizleri üzebilir. Ama Türkiye'deki yapılan son dönemdeki bazı operasyonların bazı bağlantıları sebebiyle bir mahkeme kararına ulaşmasını, bir mahkeme kararıyla aklanmalarını arzu etmek her halde daha akıllıca olacaktır. KCK'nın eğer bu noktalara kadar uzanan bağlantıları varsa ve KCK bu tür etkiler altında kalarak Türkiye'de bir şehir yapılanmasıyla PKK bağlantısını siyasiler kanalıyla legalize etme çabası varsa (ancak hukuki tabirler olarak böyle söylüyorum) endişe verici bir gelişmedir. Dolayısıyla üzülelim ama yargı kararının da bir an önce ortaya çıkmasını isteyelim.''

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