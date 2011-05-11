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Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü Şık ve Şener'e adadı

Radikal muhabiri İsmail Saymaz , ödülü tutuklu gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'a ithaf eti

11 Mayıs 2011 03:00

T24- Radikal muhabiri İsmail Saymaz, İnsan Hakları Derneği'nin kendisin verdiği Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'a adadı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) yayıncı ve insan hakları aktivisti Ayşenur Zarakolu anısına verdiği Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü alan Radikal muhabiri İsmail Saymaz , ödülü tutuklu gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'a ithaf eti. Ödül töreninde Ayşenur Zarakolu'nun eşi Ragıp Zarakolu ce Cumartesi Anneleri de katıldı. Törende Saymaz'ın beraber örgüt üyeliği iddiasıyla 18 yıl hapse çarptırılan Tutuklu Gazetecilerle dayanışma Platformu Sözcuüsü Necati Abay ve 138 yıl hapis cezası verilen Azadiya Welat Gazetesi Yazıişleri Müdürü Emine Demir'e ödüller verildi.

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