Düşünce Özgürlüğü Ödülü Ahmet Şık'a

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Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülü, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’a verdi. Her yıl bir yazar, bir yayıncı ve bir kitapçıya verilen ödülün bu yıl diğer sahipleri ise Kürtçe kitaplar basan Aram Yayınları’nın sahibi Bedri Adanır ve İzmirli kitapçı Birgül oldu. Yayıncılar Birliği, Birgül Kitapçı’nın türlü ekonomik zorluklara karşın tam 55 yıldır kitap satmaya devam etmesi nedeniyle ödül aldığını açıkladı. Aynı açıklamaya göre Bedri Adanır yayımladığı kitapları toplatılan ve yargılanan tüm yayıncıları temsilen, Ahmet Şık ise yazıları ve kitapları nedeniyle çeşitli cezalara çarptırılan ve yargılanmaları süren yazarlar adına ödülün sahibi oldu.Taxim Hill Otel’de düzenlenen törende, Ahmet Şık adına ödülü eşi Yonca Şık ve Ertuğrul Mavioğlu aldı. Mavioğlu yaptığı konuşmada “Hepimiz acaba başımıza bir şey gelecek mi diye düşünerek mi yazmak zorundayız? Bizden ruhumuzu satmamızı istiyorlar. Ahmet, dokunan yanar demişti. Biz dokunmaya devam edeceğiz” dedi.Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir çelenk gönderdi. TYB başkanı Metin Celal ise, haklarından iddianame bile düzenlenmeyen gazetecilerin terörist olarak yanısıtılmasını eleştirdi ; "Görüyoruz ki AB'ye katılmamız rafa kalkınca durum kötüleşiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanında iç yakıcı gelişmeler yaşanıyor" dedi.Ödül gecesi “2012 yılında, artık bu ödülün verilmeyeceği bir Türkiye’ye ulaşma dileğiyle...” sona erdi.Törende PEN Türkiye Merkezi başkanı Tarık Günersel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkan yardımcısı Turgay Olcayto, hukukçu Kamil Tekin Sürek, gazeteci Kadri Gürsel, Şık'ın avukatlarından Can Atalay, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başkanı Ercan İpekçi, Sel yayınları yetkilisi İrfan Sancı da vardı.Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü, ilk kez 1995 yılında yayıncı Ayşe Zarakolu ile yazar Haluk Gerger’e verilmiş, ardından Yaşar Kemal, Erdal Öz, Muzaffer İlhan Erdost, Nadire Mater, Mehmed Uzun, Ömer Laçiner, Enis Batur, Fikret Başkaya, Meltem Arıkan, Ahmet Tevfik Küflü, Prof. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Baskın Oran, Elif Şafak, Perihan Mağden, İrfan Sancı, Nedim Gürsel, Nedim Şener gibi isimler almıştı.