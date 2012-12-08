Düşük tutarlı para transferi PÖS'te görülecek

Hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ödemeleri ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili mesajların perakende ödeme sisteminde (PÖS) yer alacağı bildirildi.

Merkez Bankası, üzerinde çalıştığı elektronik ortamda para transferi projesinde önemli bir adım attı. Buna göre artık düşük tutarlı elektronik para transferleri, PÖS olarak ayrıştırıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan haber göre, perakende ödeme sistemi, mevcut EFT sistemindeki ödemelerin bugün itibariyle yüzde 98’ini oluşturan düşük tutarlı müşteri ödemelerinin işlendiği bir sistem olarak konumlandırıldı. Artık hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ödemeleri ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili mesajlar bu sistemde işlenecek.

Ödemeler, katılımcı bankaların sistemdeki hesaplarında yeterli fon bulunması halinde bekletilmeden işletilecek.

Mevcut EFT sistemi sadece yüksek tutarlı ve sistemik önemi olan bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği bir ödeme sistemi olarak çalışacak.

2013 yılı içinde tamamlanması planlanan ödeme sistemlerinin, yeniden yapılandırma stratejisinin son aşamasında ise EFT'nin Merkez Bankası tarafından geliştirilen yazılımlarla yenilenerek ödeme sistemlerinde daha esnek, modern ve maliyet etkin bir yapıya geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.