T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Düşük tutarlı para transferi PÖS'te görülecek

EFT sistemindeki ödemeler, yüzde 98’ini oluşturan düşük tutarlı müşteri ödemelerinin işlendiği bir sistem olarak konumlandırıldı

08 Aralık 2012 11:27

Hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ödemeleri ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili mesajların perakende ödeme sisteminde (PÖS) yer alacağı bildirildi.

Merkez Bankası, üzerinde çalıştığı elektronik ortamda para transferi projesinde önemli bir adım attı. Buna göre artık düşük tutarlı elektronik para transferleri, PÖS olarak ayrıştırıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan haber göre, perakende ödeme sistemi, mevcut EFT sistemindeki ödemelerin bugün itibariyle yüzde 98’ini oluşturan düşük tutarlı müşteri ödemelerinin işlendiği bir sistem olarak konumlandırıldı. Artık hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ödemeleri ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili mesajlar bu sistemde işlenecek.

Ödemeler, katılımcı bankaların sistemdeki hesaplarında yeterli fon bulunması halinde bekletilmeden işletilecek.

Mevcut EFT sistemi sadece yüksek tutarlı ve sistemik önemi olan bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği bir ödeme sistemi olarak çalışacak.

2013 yılı içinde tamamlanması planlanan ödeme sistemlerinin,  yeniden yapılandırma stratejisinin son aşamasında ise EFT'nin Merkez Bankası tarafından geliştirilen yazılımlarla yenilenerek ödeme sistemlerinde daha esnek, modern ve maliyet etkin bir yapıya geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ETİKETLER

perakende ödeme sistemieftmerkez bankasımüşteri ödemelerimesajkredi kartı ödemelerikira ödemelerielektronik para transferi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24