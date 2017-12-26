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Ekonomi

Düşük hacimli işlemlerde dolar 3.80 liranın altını test etti

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin de etkisiyle dolar 3

26 Aralık 2017 13:02

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin de etkisiyle dolar 3.80 liranın altını test etti.
Hafta başından itibaren 3.81 - 3.83 lira aralığında hareket eden dolar yeni günün ilk işlemlerinde 3.7981 liraya kadar indikten sonra 3.80 - 3.81 lira aralığına döndü. Yeni günün ilk işlemlerinde 4.50 lira düzeyinde başlayan euro 4.51 - 4.52 lira aralığına yükseldi.
Yeni güne yüzde 0.60 artarak 111 bin 765 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'ndeki yükseliş bugün de sürdü ve Endeks 112 bin puanı da aştı.

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