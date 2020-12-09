"Düşük gelirli ülkelerde on kişiden dokuzu Koronavirüs aşısına erişemeyebilir"

Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adaylarından sipariş vermeye başlarken “People’s Vaccine Alliance” isimli bir kampanya, aşı tedariğindeki eşitsizliği ortaya koydu. Dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkelerin aşıların yüzde 53’ünü sipariş ettiği belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, aşıların dünyaya adil bir şekilde ulaştırılmasını amaçlayan People’s Vaccine Alliance isimli grubun araştırması, düşük gelirli 70 ülkede, 10 insandan dokuzunun Koronavirüs aşısı olamayacağını gözler önüne serdi.

Kanada’nın kişi başına en yüksek sayıda aşı dozunu satın aldığı; bir Kanadalı’ya 5 doz aşı düşeceği belirtildi.

Oxfam’ın sağlık politikaları yöneticisi Anna Marriot, “Kimse yaşadıkları ülke ya da ceplerindeki para miktarı yüzünden hayat kurtaran bir aşıdan mahrum kalmamalı” dedi.

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