Düşük faiz dönemi mi başlıyor?

T24 - Merkez Bankası'nın faiz indirimine arar vererek doğru karar verdiğini belirten yatırım bankaları faizin uzun süre düşük kalacağını kaydetti.



Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesi, yatırım bankaları ve aracı kurumlar tarafından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

JP Morgan,, Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde piyasaları, baz etkisi nedeniyle yüksek gelebilecek enflasyona karşı hazırlaması gerektiğini söyledi.

JP Morgan ayrıca Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini noktalayarak piyasalara güven verdiğini de vurguladı.

Goldman Sachs, ekonominin toparlanmaya başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın da 2010'un ikinci yarısından itibaren faiz artırımlarına gideceği görüşünde.

2010'da enflasyonun yüzde 7 seviyesinde hareket edeceğini öngören Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 2010 genelinde 250 baz puanlık faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Finans Yatırım, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde sona geldiğini ancak faizlerin uzun süre düşük seviyelerde kalacağını hatırlattı.

2010'da enflasyon baskısıyla birlikte Merkez Bankası'nın da sıkı para politikasını gözetmeye başlayacağını söyleyen Finans Yatırım, 2010'un ikinci yarısında 200 baz puanlık faiz artırımı öngördü.

BGC Partners ise, Merkez Bankası'nın 2010'daki faiz politikasının daha temkinli olacağı görüşünde. BGC Partners'a göre, Merkez Bankası ancak 2010'un üçüncü çeyreğinin sonunda faiz artırımına gidecek ve 2010'daki toplam faiz artırımı da 125 baz puan olacak.