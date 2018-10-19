Düşük eğitimli erkekler, işgücü piyasasında eğitimli kadınların önünde!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün ( OECD) eğitim araştırmasının değerlendirme raporundan “cinsiyet eşitsizliği” çıktı. Kadınlar, eğitimde kendini ön plana çıkarmayı başarmasına karşın işgücü piyasasına erkekler hüküm sürüyor. Daha düşük eğitimli erkekler, kadınların önüne geçiyor. İstihdam imkânı bulan kadınlar, yüzde 26 daha az kazanıyor.

OECD “Eğitime Bir Bakış 2018” araştırmasına ilişkin yayımlanan değerlendirme raporunda önemli tespitler yer aldı.

Kadınlar az kazanıyor

Buna göre; 35 ülkede de eğitimdeki eşitsizlik yaşamın her alanına yansıyor. Ortaokul düzeyinde sınıfta kalanların yüzde 60’ını erkek çocukları oluşturuyor. Erkekler, kız çocuklarına oranla ortaokulda eğitimi daha fazla terk ediyor. 25-34 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 38’inin üniversite eğitimi görürken bu oran kadınlarda yüzde 50’ye çıkıyor. Buna rağmen üniversiteli genç erkeklerin yüzde 89’u kadınların ise yüzde 80’i işgücü piyasasında yer buluyor. Her 30 akademisyenin 20’sini erkek 10’unu kadınoluşturuyor.

Devlet desteği azaldı

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre harcamalar, öğrenci başına ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yüzde 5; yüksek öğrenim seviyesinde ise yüzde 11 arttı. Yükseköğrenim alanında devlet desteği gittikçe geriliyor. İlkokul, ortaokul ve liselere aktarılan kaynağın ortalama yüzde 10’unu özel sektör oluştururken yükseköğrenime aktarılan kaynağın yüzde 34’ü özel sektörden geliyor.

Aile de etkiliyor

Ailelerin durumu, kişilerin eğitim ve iş yaşantılarını etkiliyor. Velisi eğitim alamamış çocuklar, akranlarıyla eşit şartlarda eğitime başlayamıyor. Anne ve babası üniversite mezunu olmayan 25-64 yaş arasındaki bireylerin genelde mesleki eğitim alanında eğitim görüyor. Üniversite mezunu olmayan ve ekonomik durumu düşük olan bireyler, üniversite mezunu ve ekonomik anlamda kendilerinden daha iyi durumda olan bireylere göre yüzde 65 daha az kazanıyor.