'Düşük bel' yasağı binlerce dolar kazandırdı

T24 - ABD’nin Georgia eyaletinin Albany kentinde, iç çamaşırını gösterecek kadar düşük bel pantolon giyme yasağı uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 4000 dolarlık ceza kesildi.



Albany Herald gazetesinin haberine göre, kent yetkilisi Nathan Davis, yasağın başladığı 23 Kasım’dan bu yana 187 kişiye ceza kesildiğini, 3916 dolar ceza parası toplandığını belirtti.

Yasağı ilk kez ihlal edenlere 25 dolar para cezası kesiliyor, ihlalin tekrarlanması halinde para cezası 200 dolara kadar çıkabiliyor.

Yasağa uymayanlar 40 saat kamu cezasına da çarptırılabiliyor.









