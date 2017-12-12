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Düştükleri göletten kurtarılan 3 çakal tedavi edilip doğal ortama bırakılacak

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa),(DHA) -BURSA’nın İznik ilçesinde sulama göletine düşen 5 çakaldan 1'i öldü, 1'i kurtulup kaçtı; mahsur kalan diğer 3'ünü de belediye ekipleri kurtardı

12 Aralık 2017 16:09

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa),(DHA) -BURSA’nın İznik ilçesinde sulama göletine düşen 5 çakaldan 1\'i öldü, 1\'i kurtulup kaçtı; mahsur kalan diğer 3\'ünü de belediye ekipleri kurtardı.
İznik ilçesi Çandarlı Mahallesi\'nde bulunan sulama göletine düşerek mahsur kalan 5 çakalı görenler belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler gelinceye kadar 5 çakaldan 1\'i kurtulup kaçarken, kaçmak isteyen 1 çakal ise boğuldu. Mahsur kalan 3 çakal ise ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Belediye Hayvan Barınağı’na götürülen 3 çakal tedavi altına alındı. Çakallar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

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