Düştük işte hıyar gibi!

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Dandik bir iş oldu Dandik bir iş oldu

Bunlar geyik pozlar

Helin Avşar’a verdiği röportaj için Avşar’la ilginç fotoğraflar çektiren Rasim Ozan Kütahyalı, eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, çekim sırasında ipin ucunun kaçtığını itiraf eden ünlü yazar, “Helin fotoğraflar için ciddi ısrar etti. Dayanamadım, yelkenleri suya indirdim. Planlanmamış olduğu için amatör ve dandik oldu. Gülünç ve komik yani... Ama olmuşla ölmüşe çare yok” dedi.Kütahyalı, sanılanın aksine Helin Avşar’ın ayaklarını bacak arasına sokmadığının da altını çizdi ve ekledi: “Helin iki ayağını bacaklarımın üstüne koydu. Araya değil yani! Öbüründe de gömlek düğmelerimi çözmeye başladı. O an çekilmiş bir foto. Biz kendimizi kaptırmıştık, o sırada bu geyik pozlar çıktı. Kendini düşünen bir insan böyle pozisyona düşer mi? Düştüm işte ben, tam bir hıyar gibi!

Ahmet Hakan: Sado-mazo bir deneyim

HELİN Avşar’ın Rasim Ozan Kütahyalı ile çektirdiği fotoğraflar twitter’da da günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “En çok Helin’in Chanel marka çizmesini en kritik yere haşin bir edayla koymasına takıldım. Sanırım bir sado-mazo deneyimin eseriydi”, “Bahse girerim Helin’in evinin gizli bölümlerinde kırbaç falan vardır”, “Tamam da ben niye o fotoğraflara bakınca cinsellikten soğudum?” diye yazdı. Sunucu Ahu Özyurt ise Hakan’a “Sizden Helin’in artık hiç röportaj yapmayacağı erkekler listesinin Top 10’unu yayınlamanızı bekliyoruz” dedi.

İşin ayarı kaçmış, bu kadarı beni bozar! - AYŞE ÖZYILMAZEL (SABAH)

Bence işin ayarı kaçmış. Tabii niyet de çok önemli. Belki röportajı yapan insan, içerikten çok fotoğraflarla konuşulmak istiyor olabilir. Ama unutmasın ki herkes Ayşe Arman değil, olamaz. Ayşe Arman’ın da fotoğrafları çok gündeme gelir ama ayarını bilir ve estetiktir. Yani bu fotoğraflar estetik değil. Birisi yapmış bu işi. Ekip de beğenmiş, basmışlar... Bu onların kararı olmuş ama bana uymaz. Beni bozar. Ben böyle bir işin içinde olmayı tercih etmem, yapmam.

Zavallı bir fantezi denemesi olmuş -NURİYE AKMAN (Zaman)

Çöp bunlar, plastik torba gibi, geri dönüşümü bile yok. Soranın ve sorulanın yüz ifadeleri eğlenmeye çalıştıkları fakat onu bile beceremediklerini gösteriyor. Bu zavallı fantazi denemesini iyi ki Haberturk’ün mutfağında yapmamışlar.

Haftaya hangi pozisyonda olacak merakla bekliyoruz -SEVİM GÖZAY (Akşam)

Bütün o Chanel’lere rağmen ‘ucuz fotoroman’dan öteye geçmeyen bir fotoğraf serisi çıkmış ortaya. Röportajı konuşma balonları içinde verselermiş daha heyecanlı okunurmuş aslında. Twitter’da günün geyiğiydi bu ama kimsenin röportajla ilgilendiği yok. Fotomodelleri tartıştı herkes. Kimi örnek aldığını bilmiyorum ama Helin’e söylenecek fazla birşey yok bu konuda, işi kurgulayanlar memnun ki 2 tam sayfayı böyle açıyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki röportaj pozisyonunu ve fotoğraf serisini heyecanla bekliyoruz Helin’in. Pornografinin zorlayıcı yanı da bu işte... Ne kadar verirseniz verin, hep daha fazlasını isterler...



Ben böyle pozlar vermezdim - ÖZGE UZUN (FOX)

Fotoğraflar az konulsaydı röportaj daha tadında olurdu. Sonuçta basın özgürlüğü var. Bu çerçevede Ayşe Arman da kimi zaman röportajlarını bu tip fotoğraflarla süslüyor. Ben kesinlikle böyle pozlar vermezdim.

Taraf tarafsız kaldıı-YASEMİN ÇONGAR (Taraf)

İstediği yerde istediğini çektirir

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Çongar ise fotoğraflarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Çongar, “Bu konuda benim yorum yapmam çok acayip olur. Rasim bir yazar ve istediği yerde istediği röportajı çektirir. Daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.