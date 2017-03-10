Düsseldorf garında baltalı saldırı

Düsseldorf ana tren garında 36 yaşında bir şahıs perşembe akşamı elindeki balta ile önce trendekilere daha sonra da peronda bekleyen yolculara rastgele saldırdı. Polis sözcüsü, saldırıda ikisi ağır 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Ancak ağır yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganın daha sonra kaçmak için tren raylarına atladığı ve ardından da rayları takip eden bir köprüden aşağı atladığı bildirildi. Yola düşen saldırganın birçok kemiğinin kırıldığı bildirildi. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliğine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Sadece eski Yugoslavya ülkelerinden birinden geldiği bilgisi paylaşıldı.

Terör saldırısı değil

Düsseldorf polisi olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı. Bir polis sözcüsü cuma sabahı yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre saldırganın "istisnai bir psikolojik durumda" olduğunu ve saldırıyı bu nedenle düzenlediğinin düşünüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saldırının ardından trafiğe kapatılan ve boşaltılan Düsseldorf ana tren istasyonu gece yarısı tekrar tren trafiğine açıldı. Saldırının meydana geldiği 13 ve 14’üncü peronların da yeniden hizmete girdiği duyuruldu.

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dpa, BD/BK