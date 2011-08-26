-Düşmanların yolu hastanede kesişti TRABLUS (A.A) - 26.08.2011 - Trablus'taki çatışmalarda birbirlerine kurşun sıkan isyancılar ile Kaddafi'nin paralı askerleri aynı hastanede tedavi görüyor. Trablus Hastanesi Doktoru İbtihal Jaluta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta birkaç gün önce yaşanan çatışmaların ardından çok sayıda yaralının acil servise getirildiğini belirtti. Hastaneye getirilenlerin çoğunluğunu rastgele açılan ateş sonucu yaralanan silahsız siviller ile isyancıların oluşturduğunu ifade eden Jaluta, ''Hastanemizde, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirilen paralı askerlerin yanı sıra Libya'da iş için bulunduklarını iddia eden Sudan, Çad ve Nijer uyruklu yaralılar da tedavi görüyor'' dedi. Yabancı uyruklu bu kişilerin üzerlerinden Libya'da yaygın kullanılan ad ve soyadlarının olduğu kimlikler çıktığına işaret eden Jaluta, bu nedenle bu kişilerin Kaddafi'nin paralı askerleri olduklarını ispat etmekte zorlandıklarını ifade etti. Jaluta, ''Ancak Libya'ya ilişkin sorduğumuz soruları yanıtlayamıyorlar. Savaşmak için geldiklerini ve Kaddafi'den para aldıklarını reddediyorlar'' diye konuştu. Jaluta, hastanede tedavi gören paralı askerlerden bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu, bunların el ve ayakları bağlı şekilde yoğun bakım ünitesinde kaldıklarını söyledi. Ayrıca hastanede tedavi gören paralı askerlerin bazılarının durumunun ağır olduğunu, bazılarının da hastanede hayatını kaybettiğini belirten Jaluta, kişisel düşüncelerini ve duygularını işlerine yansıtmamaya özen gösterdiklerini dile getirerek, ''Kaddafi'nin paralı askerleri olsalar da bu kişileri tedavi etmek bizim görevimiz'' diye konuştu. Doktor Jaluta, Trablus'ta birkaç gün öncesine kadar şiddetli çatışmaların yaşandığını, keskin nişancılar nedeniyle hastane personelinin işe gelemediğini anlattı. İsyancıların, kentin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmesinin ardından doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının hastaneye gelmeye başladığını ifade eden Jaluta, yine de personel ihtiyacının üst düzeyde olduğuna dikkati çekti. Jaluta, doktor ve hemşirenin yanı sıra ilaç ve kan bulmakta da zorlandıklarını dile getirerek, ulaşabildikleri doktor ve hemşireleri yardıma çağırdıklarını, Libyalılar'dan da ilaç ve kan bağışında bulunmalarını istediklerini kaydetti. Çatışmalarda keskin nişancılar tarafından kolundan vurulan bir Libyalı'nın, Trablus Hastanesi acil servisine getirilişi de AA ekibi tarafından görüntülendi.