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Düşmanının evini 1.3 milyona aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’daki düşmanı Hilmi Bey’in evi olarak kullanılan lüks villayı 1 milyon 300 bin TL’ye satın aldı.

11 Eylül 2009 03:00

Aşk-ı Memnu dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ’un, “Gümüş” dizisiyle başlayan bol kazançlı yaşamı Aşk-ı Memnu ile sürüyor.Gümüş dizisinin Arap ülkelerinde de büyük ilgi görmesi üzerine ünlü oyuncuya Mısır’ın önde gelen seramik firması reklam teklifi götürmüştü. Tatlıtuğ, bu reklamdan yaklaşık 300 bin dolar almıştı.
 
Tüm kazancını gayrimenkule yatıran Tatlıtuğ, önce Göcek’ten 700 bin TL değerinde bir villa satın aldı. Daha sonra İstanbul Gümüşsuyu’nda deniz manzaralı bir ev alan Tatlıtuğ, son olarak Sinpaş Lagün evlerinden 1 milyon 300 bin TL değerinde lüks bir villa sahibi oldu. Genç oyuncunun, Tatlıtuğ Gayrimenkul’un sahibi ağabeyi Tugay Tatlıtuğ vasıtasıyla satın aldığı evin ilginç bir özelliği var. Bu evler şimdilerde Tatlıtuğ’un rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin çekimlerinde kullanılıyor. Dizide bu evde Behlül’ün (Kıvanç Tatlıtuğ) ve amcası Adnan Ziyagil’in (Selçuk Yöntem) baş düşmanı Hilmi Bey (Recep Aktuğ) oturuyor. 5 oda 1 salondan oluşan lüks villa Samandıra mevkiinde bulunuyor.



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