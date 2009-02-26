Düşmana tekme-tokat

Bakan Akdağ Erzurum’un kurtuluş günü etkinliklerine katıldı, gösteriler ‘silahsız olsun’ dedi, temsili düşman tekme - tokat kovuldu



Erzurum’un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 91’inci yıldönümü törenlerine katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, temsili düşman kuvvetlerinin silahla kovalanması gösterisine izin vermedi. Akdağ’ın “Silah kullanmaya gerek yok” demesi üzerine temsili olarak kurtuluşu canlandıran lise öğrencileri, bu kez düşman askerlerini tekme tokat dövdü.

Kurtuluş törenlerinde Bozan köylülerinin oyuncak atlarla yaptıkları bayraklı gösteri de ayakta alkışlandı. Daha sonra hastane ek binasını açan Bakan Akdağ, üniversite hastanelerindeki özel uygulamalara son vereceklerini belirterek, milletten uzak olmakla suçladığı muhalefete yüklendi, belediye başkanı adaylarına destek istedi.



Kurtuluş törenlerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, Kaymakam Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı AKP’li Osman Çakır, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Abdülkerim Turan Caddesi'nde kaymakamlık binası önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından vatandaşların bayramını kutlayan Bakan Akdağ, “Allah o günleri bir daha yaşatmasın” dedi.



‘İşsizlikle ilgili bir şeyler söyleyin’



Akdağ daha sonra 50 yataklı devlet hastanesinin yanında 2 milyon liraya yaptırılan ek hizmet binasının açılışını kurdele keserek yaptı. İncelemelerinin ardından belediyeye ait çok amaçlı konferans salonuna geçen Bakan Akdağ, AKP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Akdağ konuşması sırasında “İşsizlikle ilgili de bir şeyler söyleyin” diye bağıran 67 yaşındaki Harun Aydın adlı bir vatandaşa dönerek, “Yaşınıza hürmeten istirham ediyorum, buyurun efendim. Lütfen oturur musunuz, burası sizin kürsünüz değil. Beni dinleyin” dedi. Daha sonra konuşmasına devam bakan Akdağ, İspir'e bağlı Maden Köprü Beldesi'ne gitti.(DHA)

