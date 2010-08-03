Düşman kardeşler Kolombiya ve Venezuela

T24 - Venezuela ve Kolombiya neden savaşın eşiğine geldi? Güney Amerika'nın düşman kardeşlerini inceleyen, bu ülkelerde bir dizi görüşme ve röportaj yapan deneyimli gazeteci Hilmi Hacaloğlu, bu sorunun yanıtlarını T24 okurları için yazdı.

ABD’nin 11 yıldır uyguladığı ve 5 milyar dolardan fazla para harcadığı “Kolombiya Planı” sonuç verdi mi?

Dünyanın en büyük kokain üreticisi Kolombiya’nın kokain üretimi azaldı mı?

Kolombiya’nın ABD’nin kullanımına açtığı üsler Latin Amerika ülkeleri için tehdit oluşturuyor mu?

Ülkenin yüzde 40’ını kontrol eden FARC gerillaları güç kaybetti mi? Kolombiya’nın iddia ettiği gibi Chavez, komünist gerillaların ülkesinde barınmasına izin veriyor mu?

7 Ağustos’ta görevi devralacak Kolombiya’nın yeni başkanı Santos, iki ülke arasında “yeni bir başlangıç” umudunu gerçekleştirebilir mi?

Chavez, söylendiği gibi “zenginden alıp yoksula veren modern bir Robin Hood” mu? Yoksa muhalefeti susturan demokrasi düşmanı tavizsiz bir diktatör mü?

12 yıldır 9 seçim ve referandumda muhalefeti sürekli yenen Chavez, eylül ayında yapılacak genel seçimlerde de gücünü koruyacak mı?

Chavez’den kopan solcu partileri de saflarına katan muhalefetin hedefi ne?

ABD Venezuela seçimlerine müdahale ediyor mu?

Chavez’i iktidara taşıyan “barrio”larda (varoş) insanlar hayatlarından memnun mu? Yoksullar için yeni bir hayat mümkün mü?

Anti-amerikancı Chavez’in ülke petrolünün yüzde 80’ini ABD’ye satması imajını neden zedelemiyor?

İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ekonomik ilişkileri nasıl etkiliyor?

Hilmi Hacaloğlu'nun yazı dizisi yarın T24'te...