“Düşler Akademisi” 10 yılda binlerce gence umut oldu

İstanbul, 3 Eylül (DHA) – Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen “Düşler Akademisi” 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engellerini aşmasına destek oldu.

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından “Düşler Akademisi” projesine aktarılan hibe tutarı ise 5.5 milyon TL’ye yaklaştı.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akademisi işbirliğiyle hayata geçirdiği, Türkiye’nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması, 3 milyon işitme engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belli bir müfredat çerçevesinde ders olarak hazırlanan uygulama, alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 1.100’e yakın anlatım videosu ve 1.400’den fazla kelime içeren bir sözlükten oluşan bu uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında engelliler, kadınlar ve çocuklar için önemli sosyal yatırımlar yaptıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan;

“Bugüne kadar yaptığımız sosyal yatırımların toplamı 37 milyon TL\'ye yaklaşırken, gerçekleştirdiğimiz projelerle yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık.

“‘Düşler Akademisi’, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylere destek veren bir sosyal gelişim ve sanat merkezi.

“Bu merkezle, engelli bireylerin, sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalarına, aktif ve üretken bireyler haline gelmelerine yardımcı oluyoruz.

“Yaratılan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim yaratması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor.

“Bu anlamda, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, önemli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz.”

“Özellikle Y kuşağının yeni tercihi, gönüllülük faaliyetlerine katılmak. ‘Düşler Akademisi’, bu anlamda da Türkiye’de öncü projelerden biri oldu.

“Düşler Akademisi”nde bağış toplamak yerine engelli bireylere çeşitli gelir modelleri sunularak sosyal hayata katılımları destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul Ataşehir’deki merkezde düzenlenen atölyelerden mezun olan gençlere profesyonel sanat kariyeri yolu açılıyor.

“Düşler Akademisi’nin sunduğu gelir modellerinden Social Inclusion Band müzik grubu, kış sezonunda farklı mekânlarda konser veriyor ve önemli sanatçılarla sahne alıyor.

“Bir diğer gelir modeli Düşler Mutfağı, birçok kurumsal firmanın toplantılarına catering hizmeti verirken, D-film ise firmalara video, klip ve fotoğraf çekimi alanlarında faaliyet gösteriyor.”