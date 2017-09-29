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Dusko Tosic'in eşi: Kocamdan daha çok kazanıyorum

"Eşim kıskanmıyor"

29 Eylül 2017 12:13

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa, Türkiye’deki ilk konserini önceki akşam İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade Club’da verdi. 

Jelena Karleusa, “Sahnede cesur kıyafetler giyiyorum. Çünkü hem şarkı söylüyor, hem dans edip şov yapıyorum. Güzel bir vücudum var, her şey yakışıyor” dedi.

"Eşim kıskanmıyor"

Yenge, “Eşiniz sizi kıskanıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır kıskanmıyor. Çünkü tanıştığımız zaman ben zaten ünlü bir şarkıcıydım ve yine böyle seksi giyiniyordum. Tosic bu halimi çok seviyor, işime hiç karışmıyor.”

Jelena Karleusa, “Türkiye’de TarkanSezen Aksu ve Mustafa Sandal dinliyorum” diye konuştu.

Jelena Karleusa'yı izleyenler arasında Tosic de vardı.

 

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