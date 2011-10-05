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Dünya

Düşesin gelinliğine rekor ziyaretçi ANKARA (A.A)

05 Ekim 2011 17:30

-Düşesin gelinliğine rekor ziyaretçi ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - İngiltere Prensi William'la evliliğinin ardından Cambridge Düşesi unvanını alan Kate Middleton'ın nisan ayındaki kraliyet düğününde giydiği gelinliği, sergilendiği Buckingham Sarayı'nda yüz binlerce kişi ziyaret etti.  People dergisinin haberine göre, Middleton'ın Alexander McQueen'in tasarımcısı Sarah Burton tarafından hazırlanan fildişi rengi saten gelinliğinin yaz mevsimi boyunca 600 binden fazla ziyaretçisi oldu. Buckingham sarayından bir yetkili, dergiye yaptığı açıklamada, geçen yıl 413 bin ziyaretçisi olan sarayın, düşesin gelinliği sayesinde yalnızca yaz aylarında yüzde 50 daha fazla sayıda ziyaretçi çektiğini belirtti. Kraliyet Koleksiyonu sözcüsü de söz konusu rakamın ''inanılmaz''olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamanın Buckingham için memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Buckingham Sarayı'ndaki serginin ardından gelinliğin akıbetinin ne olacağı üzerine yorumda bulunan saray kaynakları, Cambridge Düşesi'nin gelinliğinin zarar görmeden mümkün olduğunca uzun süre muhafaza edilmesini istediğini, bu nedenle giysinin sınırlı sayıda etkinlikte sergilenmesinin planlandığını ifade etti. Yetkililer, William ve Kate'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen düğününün, bu yıl İngiliz kraliyet ailesine ait tüm saray ve konutlara gelen ziyaretçisi sayısında büyük artışa yol açtığını da belirtti.

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