Düşes'e 22.5 yıl hapis istendi

T24-







Milliyet'te yayımlanan habere göre, iddianamede, Ferguson ile beraberindeki Tom Jones ve Chris Rogers’ın, 22 Eylül 2008’de Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, izin prosedürlerine uymadan ve gerçek kimliklerini gizleyerek girdikleri ve burada gizli kamerayla görüntü kaydettiklerine yer verildi.



Görüntülerin İngiltere ve sonrasında Türkiye’de yayımlandığı, böylece, merkezde kalan engelli 5 küçüğün özel hayatlarının gizliliğinin basın yoluyla ihlal edildiği ifade edilen suç duyurusunda, SHÇEK, sorumlulardan şikâyetçi oldu.



Savunma isteği reddedildi





Soruşturma sürecinde Ferguson’un savunmasının alınması için Birleşik Krallık adli makamlarıyla yazışmalar yapıldığı anlatılan iddianamede, Birleşik Krallık’tan gelen cevapta “İçişleri Bakanı talebinizi dikkatle değerlendirdi ve bunun sonucunda talep edilen yardımın sağlanması durumunda Birleşik Krallık’ın egemenliğinin, güvenliğinin, toplum düzeninin ya da diğer zaruri menfaatlerinin muhtemelen zarar göreceği görüşündedir. Bu nedenle Birleşik Krallık’ın talep edilen yardımı tedarik edebilmesi olanak dışıdır” denildiği bildirildi.





Ferguson ile birlikte bulunan Tom Jones ve Chris Rogers’ın açık kimlik ve adreslerine ulaşılamadığı gerekçesiyle, bu kişiler hakkındaki soruşturma dosyasının ayrılarak, sürdürüldüğü bilgisi de iddianamede yer aldı.



