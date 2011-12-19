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Dünya

Düşes silah kullanmayacak

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi’nin Sandringham’daki Noel atışı süresince silah kullanmayacak.

19 Aralık 2011 02:00

T24- Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi’nin Sandringham’daki Noel atışı süresince silah kullanmayacak.



Milliyet'in haberine göre, Düşesin bu tavrının sebebiyse önceki yıllarda hayvan hakları savunucularından gelen şikâyetler. Prens William’la ilişkisinin başladığı dönemden beri atıcılığını geliştirmeye çalışan Middleton, Kraliyet Ailesi’yle Sandringham’da evli bir çift olarak geçirecekleri ilk Noel’de silah kullanmayacak.


Saraydan bir sözcü yaptığı açıklamada “Aile, son yıllarda bu atış geleneği yüzünden kendilerinin yaşadıklarını Catherine de yaşasın istemiyor” şeklinde konuştu.
 

Düşesin Kraliyet Ailesi’ne bu geleneksel atış gününde eşlik etmesi ancak geri planda kalması bekleniyor. 2004’te, kraliçe bir köpeğin ağzından kurtardığı kuşu, bastonuyla ölünceye dek dövdüğü için pek çok eleştiri almışt



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