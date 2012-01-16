Düşes eve hapsoldu



T24 - Bir yetimhanede gizlice film çektiği için hakkında 22 yıla kadar hapis istenen York Düşeşi Sarah Ferguson, Türkiye’ye iade edilme korkusuyla ABD’ye yapacağı ziyaretten vazgeçti.



Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de bir yetimhanede gizlice film çeken, İngiltere Kraliçesi’nin oğlu Prens Andrew’un eski eşi York Düşeşi Sarah Ferguson, hakkında 22 yıla kadar hapis istenmesi üzerine ABD ziyaretini iptal etti.



İngiltere’nin tabloid gazetelerinden Daily Mail, 52 yaşındaki Düşeş Sarah Ferguson’la ilgili olarak, “Fergie, Türkiye’ye iade korkuları nedeniyle ABD’ye uçuşunu iptal etti” başlıklı bir haber yayımladı.





‘Tamamen şoke oldu’





Haberde Ferguson’un cumartesi günü (önceki gün) ABD’ye seyahat etmeyi planladığını ancak, Türkiye’de bir mahkemenin izinsiz olarak film çekerek çocukların “özel hayat” hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılması üzerine son dakika uçuşunu iptal ettiğini kaydetti. Gazete, Türkiye’deki davada mahkum olması halinde 7 ile 22 yıl arasında hapis cezasına çarptırabileceğini belirttiği Düşes’in bir arkadaşının sözlerine de yer verdi. Düşes’in arkadaşı, “Sarah, tamamen şoke oldu çünkü olayın bittiğini zannediyordu. Zaten üç yılı aşkın bir süre geçmişti. Ve şimdi ansızın oluverdi ve çok kaygılı” dedi.

Haberde Türkiye ile İngiltere arasında suçluların iadesi anlaşmasının bulunmasına rağmen İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın İngiltere’de böyle bir suç olmadığı için iade yapılmayacağını söylediğine dikkat çekilirken, Düşeş Sarah Ferguson’un, sorun çözülünceye kadar İngiltere’de kalmanın akıllıca olacağını düşündüğü kaydedildi.