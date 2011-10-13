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Dünya

Düşen uçaktan 4 kişi kurtuldu SYDNEY/PEKİN (A.A)

13 Ekim 2011 20:13

-Düşen uçaktan 4 kişi kurtuldu SYDNEY/PEKİN (A.A) - 13.10.2011 - Papua Yeni Gine'de iç hat seferi yapan bir uçak içindeki 32 yolcuyla düştü, görgü tanıklarına göre kazadan sadece 4 kişi kurtuldu. Kaza kırım heyeti, Airlines of Papua New Guinea (PNG) şirketine ait Dash-8 tipi uçağın ülkenin kuzeyindeki Madang yakınlarında düştüğünü, 32 kişinin bulunduğu uçakta kurtulanlar olduğunu kaydetti. Görgü tanıkları, kazadan 4 kişinin kurtulduğunu bildirirken, kaza yerine polis ve ambülansların gittiği belirtildi. Öte yandan, bir yolcunun uçakta bomba bulunduğunu bildirmesi üzerine bir yolcu uçağı Çin'in kuzeybatısında zorunlu iniş yaptı. Resmi Yeni Çin ajansının haberine göre, Sincan Uygur Özerk bölgesinin başkenti Urumçi'ye giden uçak, Gansu bölgesine inmek zorunda kaldı. Polis yolcuyu gözaltına alırken uçakta arama yaptı.

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