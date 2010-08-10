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Dünya

DÜŞEN UÇAKTAKİ ESKİ SENATÖR ÖLDÜ WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2010 23:06

-DÜŞEN UÇAKTAKİ ESKİ SENATÖR ÖLDÜ WASHINGTON (A.A) - 10.08.2010 - Alaska'nın güneybatısında düşen küçük uçakta bulunan eski ABD senatörü Ted Stevens'ın öldüğü bildirildi.  Yerel televizyon kanalı KTUU'nun, Stevens'ın eski bir arkadaşı ve yardımcısı Dave Dittman'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, düşen uçakta bulunan eski senatörün hayatını kaybettiği belirtildi.  Uçaktaki yolcuların sayısı konusunda çelişkili haberler gelirken, federal güvenlik yetkilileri, edinilen ilk bilgiye göre uçakta 9 yolcunun bulunduğunu, kazada 5'inin öldüğünü söylediler.  

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