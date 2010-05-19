Düşen uçaktaki 3 Türk bulunamadı

T24- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'da 3 gün önce düşen uçaktaki 3 kişiden oluşan İHH ekibine hala ulaşılamadığını bildirdi.



İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da 3 gün önce düşen uçaktaki İHH ekibine hala ulaşılamadığını, olumsuz hava koşulları ve dağların yüksekliği nedeniyle arama kurtarma helikopterlerinin, enkazın bulunduğu tahmin edilen bölgeye yaklaşamadığı bildirildi.



Uçakta bulunanların hikayelerine de yer verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:"



İHH Afganistan Proje Koordinatörü Bahattin Yıldız ve Asya Masası Sorumlusu Faruk Aktaş uçmadan önce Fatih'te en son Gerçek Hayat Dergisi muhabiri Adem Özköse ile görüşmüşler. Yıldız'ın son konuşmasında sanki bir daha dönmeyecekmiş gibi ölümden bahsettiğini belirten Özköse, son görüşmemizde Bahattin ağabey insanın dünyaya bağlanmaması gerektiğini ifade ederek, 'her an ölüme hazır olmamız gerektiğini' söyledi.





Faruk Aktaş ise 6 yaşındaki engelli oğlunu arabayla hastaneye götürmek için ehliyet almaya karar vermiş. Aktaş, ehliyet sınavını kaçırmamak için Afganistan programını bir hafta ertelemiş. Aktaş'ın yakın akrabası Mustafa Oflu, 'Aktaş bana En büyük dileklerimden birisi Bahattin ağabeyle yolculuk yapmaktı. Şimdi bu dileğim gerçekleşti. Çok mutluyum' şeklinde konuştu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise, 'Faruk arkadaşımızın isteği oldu. Allah onları beraber yola çıkardı ve yolculukları halen devam ediyor' dedi."