Turist sayısındaki düşüşe rağmen otel fiyatları arttı

Bu yaz için başta Ruslar olmak üzere yabancı turistten umutlu olmayan Antalyalı turizmcilerin gözü yerli turist de olsa da maliyet hesapları ucuz tatil imkânını kısıtlıyor.

Habertürk'ten Meltem Ersoy'un haberine göre, Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı her şey dahil otellerin fiyatlarına bakıldığında bu durum ortaya çıkıyor. Geçen yılın Nisan ayında ilana çıkan fiyatlarla şu andaki ilanlarda yer alan fiyatlar karşılaştırıldığında, söz konusu otellerin Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için ortalama gecelik fiyatları inmek bir yana yükselmiş durumda.

Gruplar, tüm otelleri açmıyor

Bu hesaplamaya göre, geçen sene ortalama fiyatı 322 TL olan her şey dahil otellerde bu yılkı ortalama fiyat 354 TL olarak ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle, indirim bir yana geçen seneye göre yüzde 9,9, yani neredeyse yüzde 10’luk zam olduğu dikkat çekiyor.

Peki ne oldu da indirim beklerken bu büyük yatırımcılar farklı bir fiyat politikası benimsediler?

Bu sorunun cevabı turizm sektöründe benimsenen bir maliyet idare politikasında yatıyor. Buna göre, büyük otel grupları bu yaz yatak kapasitelerinin önemli bir kısmını açmamayı tercih etti. Bu oran kimilerine göre yüzde 20’lerde kimilerine göre ise yüzde 40’lara varıyor.

Tüm otellerini açmayacak turizmci gruplar arasında Rixos, Crystal, Calista gibi büyük isimler bulunuyor. Bu da arz-talep dengesinde talebin belli otellerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu durum doğal olarak fiyatlarda da düşüşü engelliyor.

Özetle, büyük turizmci gruplar, bu yaz maliyeti faal yatak kapasitelerini azaltıp fiyatları da belli bir seviyede tutarak yönetmeyi tercih ediyorlar.

"Esas konu maliyet yönetimi"

Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal, otel gruplarının tüm yatak kapasitelerini kullanıma sokmayacağını, bu nedenle fiyatlarda artış var gibi görülebileceğini, esas konunun maliyet yönetimi olduğunu söyledi. Çilsal, “Konu arz-talep meselesi. Arzı kısıp talebin belli noktalarda toplanabilmesi isteniyor” diye konuştu. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, açılmayacak otellerin olduğunu, ancak kendi turlarında fiyatların aynı seviyede ya da yüzde 10 daha ucuz olduğunu ifade etti.

Rus acentelerinin yüzde 35'i kapandı

Rus nüfusunun en büyük iki turizm destinasyonu Türkiye ve Mısır’ın neredeyse kapalı hale gelmesi, ülkedeki turizm sektörüne darbe vurdu. Rusya’da kriz ile birlikte geçen yıl yurtdışına tatile gidenlerin sayısında yaşanan düşüşün artarak devam edeceği ve bu yıl yüzde 35’lik gerileme beklendiği bildiriliyor. Ülkede faaliyet gösteren tur acentesi sayısının ise 25 binden 16 bine kadar düştüğü hesaplanıyor.

Antalya'ya gelen turist ‘belirsiz’

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün aylık açıkladığı turist rakamları internet sitelerinden kaldırıldı. En son “Ocak ayında 55 Rus turist geldi” haberiyle gündeme gelen istatistiklere artık ulaşılamıyor. Öte yandan kentten gelen bilgiler Rus turist sayısında belli bir kıpırdanma olduğu yönünde. Sezonun açılmasıyla birlikte sayıların biraz daha artabileceği belirtilirken, bavul ticaretinin yoğun olarak yapıldığı İstanbul Laleli’den gelen haberler de önceki birkaç aya göre geliş gidişlerin az da olsa canlandığı şeklinde.