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Spor

DÜŞEN RAKİBİNİ GEÇMEYEN ATLETE FAİR PLAY ÖDÜLÜ GAZİANTEP (A.A)

06 Haziran 2011 17:45

-DÜŞEN RAKİBİNİ GEÇMEYEN ATLETE FAİR PLAY ÖDÜLÜ GAZİANTEP (A.A) - 06.06.2011 - Yarış çizgisine 3 metre kala düşen rakibini geçmeyerek örnek bir Fair play örneği gösteren Gaziantepli atlet Yakup Mercan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından en centilmen sporcu ödülüne layık görüldü. Gaziantep'e ''Gazilik'' unvanın verilişinin yıl dönümü nedeniyle, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen  okullar arası atletizm yarışmalarında bin 50 metrede yarışan Yakup Mercan isimli öğrenci, ilk sıradaki rakibinin bitiş çizgisine 3 metre kala yere düşmesini fırsat olarak değerlendirmedi ve rakibinin kolundan tutup yerden kaldırdı. Rakibi birinciliği elde ederken kendisi de ikinci oldu. Bunun üzerine Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, Yakup Mercan'ın Fair Play ile ödüllendirilmesini önerdi. TMOK da bu öneriyi kabul ederek Yakup Mercan'a en centilmen sporcu ödülünü verdi. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuri Öcal ise ''Sporcumuz Yakup, yarışmada rakibinin varış çizgisinin yakınında yere düşmesini fırsata çevirmedi. Rakibinin elinden tutup birinci olmasını sağladı. Biz de bu örnek davranışını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne aday gösterdik. Ben 7 yıldır bu görevdeyim ve ilk kez bir sporcumuz Fair Play ödülü aldı. Kendisini ve emeği geçenleri kutluyorum'' dedi.

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