-Düşen helikopterdeki 1 yüzbaşı şehit oldu MALATYA (A.A) - 18.08.2011 - Malatya'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterde yaralanan Yüzbaşı Erhan Kındız şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Topsöğüt beldesi yakınlarında düşen askeri uçakta yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan askeri personelden Yüzbaşı Erhan Kındız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavisi devam eden Yüzbaşı Kamuran Sönmezay'in de durumunun ağır olduğu bildirildi. Topsöğüt beldesi yakınlarında kobra tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle akşam saatlerinde düşmüş, 2 askeri personel yaralanmıştı.