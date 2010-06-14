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Sağlık

Duş almak hasta edebilir!

ABD’li bilim adamları duş almanın sağlığa zararlı olabileceğini ileri sürdü.

14 Haziran 2010 03:00

T24- Bilim adamları kirli duş kafalarının zararlı bakterileri bardındırdığını ve duş sırasında bu bakterilerin vücuda girdiğini belirtti.


Yapılan testlerde duş kafalarının neredeyse üçte birinin akciğer hastalığına yol açan mikrop barındırdığı ortaya çıktı.


Duş kafalarındaki mikobakteri oranının sıradan bir musluktakinden 100 kat daha fazla olduğu belirlendi.


Ulusal Bilim Akademisi’nde yapılan açıklamada mikobakterilerin duş başlıklarını iç yüzünde bir biyofilm tabakası oluşturdukların bildirildi.


Konuyla ilgili raporda son yıllarda akciğer enfeksiyonu vakalarında görülen artışın insanların artık daha sık duş alıp banyo yapmasıyla açıklanabileceği belirtildi.


Colorado Üniversitesi bilim adamları duşların kafalarından fışkıran suyun havada asılı kalabilen bakteri dolu zerrecikler içerebileceği ve bu zerreciklerin solunum yoluyla akciğerlerin en derin bölümlerine kadar girebileceğini  söylediler.


Bu durum sağlıklı insanları nadiren etkiliyor ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar, hamile kadınlar ve başka hastalıklar ile mücadele etmekte olanların bu şekilde enfeksiyon kapması daha kolay oluyor.


Duş kafalarındaki bakteriler akciğer enfeksiyonuna ve bunun belirtileri olarak da yorgunluk, sürekli kuru öksürük, nefes darlığı ve genel olarak kendini hasta hissetmeye yol açabiliyor. 


Araştırmayı yapan ekibin başkanı  Profesör Norman Pace plastik duşların daha çok bakteri içeren biyofilm tuttuğunu, metal duşların daha iyi bir alternatif olabileceğini söyledi.

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