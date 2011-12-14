-Duruşmaya gittiği adliye önünde öldürüldü ALAPLI (A.A) - 14.12.2011 - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde genç bir kadın, tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kişi tarafından adliye önünde silahla öldürüldü, seken kurşunun isabet ettiği akrabası da yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sibel Y. (24), eski sevgilisi olduğu öne sürülen minibüs şoförü Anıl T'nin (25) kendisini tehdit etmesi üzerine bir süre önce savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tehdit iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmanın yapılacağı Alaplı Adliyesi önünde bekleyen Anıl T, karşılaştığı Sibel Y'ye üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan kadın ile seken kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanan akrabası Özkan Ö, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sibel Y. yapılan müdahaleye rağmen hayatını yitirirken, Özkan Ö. yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Saldırının ardından kaçan Anıl T, polis ekiplerince yakalandı.