Duruşmaya gelmeyen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Özgür Gündem gazetesindeki 'nöbetçi yayın yönetmenliği' ile ilgili davada duruşmaya gelmeyen ve savunması alınmayan sanık Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla PKK propagandasını yaptıkları iddiasıyla gazeteci Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur ve yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandığı davada, sanık Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Nesin ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanık Korur'un avukatı Senem Doğanoğlu, uzman görüş niteliğinde sayılabilecek Türkçe ve İngilizce olarak bir çeviri sunduklarını ve daha sonra bu doğrultuda taleplerinin olacağını söyledi. Diğer avukatlar da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ömer Karakaya da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, çağrıya rağmen duruşmaya gelmeyen ve savunması alınmayan sanık Ahmet Aziz Nesin hakkında, ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılması ve sanığın savunmasının alınmasının ardından serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Önderoğlu, Nesin ve Korur, Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihte yapılan yayınlarla PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20 Haziran 2016'da tutuklanmıştı.

Korur ve Önderoğlu ile yazar Ahmet Nesin hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ahmet Nesin'in iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine, Korur ve Önderoğlu hakkındaki iddianame ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Korur ve Önderoğlu, iddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Haziran'da, Nesin de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Temmuz'da tahliye edilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklarla ilgili dosyanın, aralarındaki hukuki ve fiili bağ nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetmişti.

İddianamelerde sanıkların, "suç işlemeye alenen tahrik etmek", "suç ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ikişer yıldan 14 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.