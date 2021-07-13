Duruşmadan çıktı; saatler sonra evinde ölü bulundu

Kastamonu'da, sabah saatlerindeki duruşmasından çıktıktan sonra evine giden avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu. Polis, Saraçoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı Gizem Saraçoğlu, sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Soruşturma sürüyor

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gizem Saraçoğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)