Duruşmada horlayan hakime soruşturma izni verilmedi!

Hayata Dönüş Operasyonu Ümraniye Cezaevi davasında hakimin “taraflı davrandığı, gerçeği ortaya çıkarmak için çaba harcamadığı ve duruşmada horladığı” şeklindeki şikayetleri değerlendiren HSYK hakim hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. Tetkik hakimi, davada çok sanık olduğunu ve uzun sürdüğünü belirterek, hakimin duruşmada uyumasını yok saydı.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre, Hayata Dönüş Operasyonu Ümraniye Cezaevi davasının mahkeme heyetiyle ilgili şikayetleri değerlendiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Tetkik Hakimi Cuma Ali Yakar imzalı HSYK kararında ayrıca, 267 sanıklı davada “çok sayıda sanık olduğu için davanın uzun sürmesinin normal olduğunu” belirtildi. 2004’te açılan davada ifadelerin alınması ve belgelerin toplanması dışında bir işlem yapılmadı.

Üsküdar (kapatılan) 2. Ağır Ceza Mahkemesi, halen İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Osmançavuşoğlu ile üye hakimler Mehmet Ali Önen ve İhsan Sartık hakkında 2,5 yıl önce, 1 Mart 2012’de yapılan şikayetle ilgili 29 Nisan 2014’te karar verildi. Karar bu hafta şikayette bulunan müdahil avukat Güçlü Sevimli’ye ulaştı.

Uyuması yok sayıldı

19-22 Aralık'ta Ümraniye Cezaevi'nde yapılan Hayata Dönüş Operasyonu sonrasında 267 askeri personele "görevi ihmal", "ölüme sebebiyet vermek" ve "kötü muamele" suçlarıyla açılan davanın mahkeme heyeti, şu sebeplerle şikayet edilmişti:

“Sanıkların dört yıldır mahkemeye getirilmemesi, müdahil avukatlara sanıklara soru sorma şansı tanınmaması, ‘Bora’ ve ‘Atmaca’ isimli harekat planlarının işleme konmaması, avukatların taleplerinin her duruşmada reddedilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çaba gösterilmemesi…”

Mahkeme heyetinden Önen'in 20 Ocak 2012’deki duruşmada “avukatlar konuşurken uykuya dalması ve horlaması” da şikayetler arasında. Önen'in uyuması, salondaki İstanbul Barosu gözlemcisi Avukat Nurdan Düvenci'nin raporuyla da kayıt altına alınmıştı.

Ancak HSYK, soruşturma açılmasına izin vermediği kararında bu olayla ilgili şikayeti yok saydı, kararda “uyuma ve horlamadan” bahsedilmedi.

Avukat Sevimli, “Baro gözlemcisi avukatın da raporuyla sabit olduğu üzere, hakimin uyuduğu ve horladığı açık olmasına rağmen HSYK kararında bu konu dikkate alınmamış. Oysa yargılamanın ciddiyeti açısından en azından kınama verilebilirdi” dedi.

HSYK’ya itiraz

Avukat Güçlü Sevimliyaptığı açıklamada HSYK’nın kararına itiraz edeceğini belirtti.

Sevimli, “Hakimlerle ilgili şikayet başvurumda, sanıkların sürekli talimatla ifadelerinin alındığını, mahkemenin taleplerimizi ısrarla reddettiğini, taraflı davrandığını belirtmiştim. Ancak HSYK şikayeti sadece ‘talimatla ifade alınmasından’ ibaret görüp bununla ilgili karar verdi. HSYK, değişen heyetin talimatla ifade aldığını, yeni heyetin bundan sorumlu tutulamayacağını, o nedenle işlem yapılamayacağını söyledi. Ancak bu doğru değil, hakkında şikayette bulunduğumuz yeni heyet de hiçbir sanığı duruşmaya getirmedi ve talimatla ifade alınmasına yönelik karar verdi. Mahkeme heyeti sanıkları sorguya almalıydı, yapmadı.”

'Hukuksuzluğu kabul ettiler'

Avukat Sevimli, HSYK’nın kararını şöyle eleştirdi:

“HSYK, ‘dava ilk açılırken soruşturma aşamasında kimin hangi suçu işlediği iddianamede belirtilmemiş, mahkemenin işi kolay değil’ diyor. Bu şekilde kendileri de dosyanın hukuka aykırı şekilde yürüdüğünü, iddianamenin hukuka aykırı olduğunu kabul ediyorlar. Bu karar ayrıca hakimlerin HSYK tarafından korunduğunu da gösteriyor. Mahkeme sadece yeni duruşma tarihi verip duruşmayı bitiriyordu, dava halen bu hukuksuzluklarla devam ediyor. HSYK da mahkemenin hukuka aykırı işlerini devam ettirmesine cevaz verdi.”