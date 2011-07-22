Duruşma esnasında sanıklara jandarma dayağı!

T24- Ankara'da geçen yıl PKK'nın kuruluş yıldönümü kutladıkları gerekçesiyle yargılanan 11'i tutuklu 18 öğrencinin davasında, jandarma, mahkeme heyeti önünde sanıkları dayaktan geçirdi. Ailelerin de izlediği duruşmada sanık öğrencilerin coplanmasını engellemek isteyen avukatları, mahkeme heyetinden "Bu arbedede bizi de dinlemezler" yanıtı aldı.

Can Güleryüzlü'nün Radikal'de yayımlanan (22 Temmuz 2011) haberi şöyle:













‘Ankara Gençlik Kültür Merkezi’ne 27 Kasım 2010’da baskın yapan polis, 41 kişiyi ‘PKK’nın 32. kuruluş yıldönümünü kutladıkları’ gerekçesiyle gözaltına aldı.





Kürtçe gerginliği





18’inin, ‘örgüt üyeliği’yle suçlamasıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Kürtçe savunma gerginliği yaşanmasına karşın, ‘anadilde savunma hakkını desteklediklerini’ ancak Kürtçe bilmediklerini ifade edip Türkçe savunma yapan 7 sanık tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. 11 sanık ise Kürtçede ısrar etti.

Davanın önceki günkü ikinci duruşması gergin başladı. Asıl hâkim Süleyman İnce’nin izinli olması nedeniyle üye Gürcan Acar’ın başkanlık yaptığı heyet, sanıkların tek tek isimlerini okudu. Sanıklardan bazıları Kürtçe yanıt verdi. Sanıklar savunmalarını Kürtçe yapmak isteyince Acar, “Burası eylem alanı değil” diye uyardı. Mahkeme heyeti, sanıkların salondan atılmasını istedi. Jandarmanın hareketlenmesiyle birlikte gerginlik çıktı. Avukatlar mahkemenin, Kürtçe savunmaya izin vermese bile sanıkları, kendilerini ifade ettiklerinden dolayı dışarı atamayacağını ve ancak tutanak tutabileceğini söyledi. Bu itiraz sonrasında mahkeme heyeti tutumundan vazgeçti.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını dinledikten sonra ara verdi. Mahkeme Başkanı Acar’ın arka bölmeye geçtiği, diğer üyelerin ise daha yerlerinden ayrılmadığı sırada jandarma ile sanıklar arasında gerginlik çıktı. Jandarma, sanık öğrencilere coplarla vurdu. Çıkan arbedede sanıkların bulunduğu tahta bölme kırılırken, tahtaları eline geçiren öğrencilerle jandarma arasındaki kavga büyüdü. Bu sırada polisler ailelerle gazetecileri dışarı çıkardı. İçerde sanık öğrenciler, jandarma ve sanık avukatları kaldı.





Hâkim: Bizi dinlemezler





Radikal’e açıklamalarda bulunan sanık avukatlarından Pınar Akdemir, “Heyeti, jandarma ekibine müdahale etsin diye ısrarla uyardım ancak bir üye ‘Bu arbedede bizi de dinlemezler’ dedi. Çocukları kelepçeledikten sonra bile gözlerimizin önünde dövdüler” diye konuştu.

Yaşanan gerilimden bir saat sonra tekrar mahkeme salonuna dönen mahkeme heyeti, sanıkları salona getirmeden ara kararını açıkladı. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, duruşmayı eylül ayına attı.





İki kişi hastanelik





Çeşitli yerlerinden darbe alan sanıklar, Sincan Cezaevi’ne götürüldü. Avukat Akdemir, müvekkilleri hakkında bilgi almak için gece cezaevine gitti. Akdemir’in verdiği bilgiye göre cezaevi doktoru sanıkların hastaneye sevkini istemişti. Ancak gençler aynı jandarma ekibi tarafından hastaneye götürüleceklerini öğrenince vazgeçti. Avukat Akdemir, 8 müvekkilinin cezaevinde kontrol edildiğini, Erhan Ölçer ile Hasan Ertuğrul’un Sincan Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini, daha sonra taburcu edildiklerini kaydetti.