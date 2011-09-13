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Duruşma, 15 Eylül'e ertelendi İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 21:16

-Duruşma, 15 Eylül'e ertelendi İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasıyla birleştirilen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının bir sonraki duruşması, 15 Eylül Perşembe günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ve özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından 22 sanık hakkında hazırlanan ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının iddianamesinin 45'inci sayfasına kadar okudu. İddianamenin okunma işlemine ara veren Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, duruşmanın 15 Eylül Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.

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