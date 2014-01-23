‘Durumun ciddiyetini fark etmedik’



Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü üyesi Uwe Böhnhardt'ın babası Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde süren davada tanıklık etti. Örgüt kurbanlarının ailelerine acılarını paylaştığını söyleyen baba Jürgen Böhnhardt, olanların kendisini çok üzdüğünü vurgulamak istediğini kaydetti.

69 yaşında Böhnhardt, oğlunun aşırı sağcı çevrelerdeki faaliyetlerinden ise haberi olmadığını söyledi ve “O dönem hiç şüphelenmedik. Uwe'nin 'bomber ceket' ve postal giymiş bir şekilde sağcı gösterilerde yer aldığını gösteren fotoğraflarını gördük. Ancak bu o dönem normaldi. Herkeste vardı” şeklinde konuştu.

Oğullarıyla konuşmaya çalıştıklarını ancak onun geçiştirdiğini ya da yanıt vermediğini belirten Böhnhardt, Uwe Böhnhardt sürekli yargının hedefinde olsa da durumun ciddiyetini anlamadıklarını söyledi.

Eşiyle Uwe'nin arkadaşları Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe'yi de sorguladıklarını belirten Böhnhardt, onların “insanların fikrini söyleyebileceklerini ve yasadışı bir şey yapmadıklarını ifade ettiklerini” kaydetti.

Baba Böhnhardt, NSU üçlüsüyle toplam üç kez görüştüğünü de açıkladı. Kendisi ve eşinin, üçlü ortadan kaybolduktan sonra onlarla telefonla görüştüklerini ve üç kez de Chemnitz'de buluştuklarını belirtti. Oğluna “geri gelin, ortaya çıkın“ talebinde bulunduklarını belirten Böhnhardt, ancak üçlünün buna hazır olmadığını ve son buluşmanın 2002'de gerçekleştiğini dile getirdi.

NSU üyeleri Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe'nin kendilerine gittiklerini ve bir daha görüşmeyeceklerini söylediğini ifade eden baba Böhnhardt, iki yıl öncesine kadar onlardan hiç haber almadığını söyledi.

Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe 1998 yılında ortadan kaybolmuş ve 2000 yılından itibaren göçmen kökenli dükkan sahiplerine yönelik seri cinayetler başlamıştı. NSU üçlüsü toplam 10 cinayet ve iki bombalı saldırıdan sorumlu tutuluyor. Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011 yılında yakalanmaktan kurtulmak için intihar etmişti. Beate Zschäpe, örgütün hayatta kalan tek üyesi.